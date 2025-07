Sob holofotes

Foi cercada de todos os requintes que ela é capaz de oferecer que a jornalista Mariana Fritsch recebeu um grupo de amigos, parceiros e empresários para celebrar os três anos de vida de seu Holofote Social, em sua plataforma no Instagram e para o lançamento e apresentação de seu novo site. Com direito a transfer para os convidados com apoio da Lexus, em uma sala reservada do restaurante Asiana, Mariana ofereceu um jantar com as especialidades orientais da casa, seleção de vinhos e espumantes da Direito ao Vinho, som do DJ Thiago Matthias e fotos da Andrea Graiz e vídeos do Guilherme Flores.