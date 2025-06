Semana de festa no Juvenil

A semana em que a Associação Leopoldina Juvenil comemorou o seu aniversário 162 anos começou com o descerramento da foto de Paulo Corazza, que entrou para a Galeria de Ex-Presidentes do clube, e a inauguração da exposição Nelson Boeira Faedrich, celebrando o legado artístico de um dos nomes mais importantes das artes visuais no Rio Grande do Sul. O artista também é responsável pela criação das ninfas e vitrais que ornamentam o Salão Leopoldina, além de ter sido o criador do logo ALJ estilizado, utilizado nas duas sedes. No sábado, o jantar sob a responsabilidade de Claudio Solano Gastronomia, nos salões Vila Rica e Boa Vista, antecedeu o show de Samuel Rosa, agora em carreira solo, que iniciou a apresentação pontualmente, lotando o Salão Leopoldina com espetáculo vibrante, animando a festa que se estendeu pela noite. Claudio Teltelbaum foi cumprimentar o ex-presidente, Paulo Corazza na ocasião em que este teve sua foto inaugurada na Galeria de Ex-Presidentes da Associação Leopoldina Juvenil. EVANDRO OLIVEIRA/JC Marcos Pinto Ribeiro e Gigi Fauri TÂNIA MEINERZ/JC



Recepçãoconsular

Loy Demari e Clódis Xavier na festa norte-americana TÂNIA MEINERZ/JC

Em comemoração antecipada ao 4 de julho, o cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green, recebeu, na quinta-feira que passou, diversos convidados no Salão Imperatriz, na Associação Leopoldina Juvenil, para celebrar os 249 anos da independência de seu país e as relações diplomáticas com o Brasil. No ano em conquistamos o Oscar de Melhor Filme Internacional, com Ainda Estou Aqui, autoridades gaúchas e catarinenses foram recebidas com uma ambientação alusiva ao clima da festa do cinema em Los Angeles e das cores da bandeira norte-americana. Entre as presenças no coquetel festivo, Valerio Caruso, cônsul da Itália; Guilherme Sari e Daniela Cardeal; Guilherme Macalossi; Giovanni Jarros Tumelero; Ricardo Sondermann, cônsul honorário do Reino Unido no RS; Karen Axelrud; Loy Demari e Clódis Xavier. Pedro Verissimo cantou os hinos dos dois países acompanhado da Marmota Jazz Band. Cynthia Faby, chefe da seção de imprensa, educação e cultura do Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre. TÂNIA MEINERZ/JC Lucilo Perondi Junior e Jason Green, cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre TÂNIA MEINERZ/JC



Othon Bastos BETI NIEMEYER/DIVULGAÇÃO/JC