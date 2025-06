Margs visita o Farol

Em uma iniciativa inédita, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e o Farol Santander estão unidos para comemorar o aniversário do nosso museu com a abertura da exposição Margs 70 1 - Percursos de um acervo que finalmente está sendo exibido em sua íntegra. A mostra ocupa simultaneamente os espaços das duas instituições e reúne mais de 250 obras de mais de 150 artistas, oferecendo um panorama da trajetória e da diversidade do acervo do museu, que possui cerca de 5.700 obras. No Farol, são 71 obras exibidas e 179 no Margs, cuja curadoria é de Francisco Dalcol. Na manhã da terça-feira passada, Carlos Trevi, representando o Farol Santander, Francisco Dalcol, diretor do Margs e Eduardo Loureiro, secretário da Cultura do RS, e artistas como Carlos Carrion de Britto Velho, Élida Tessler, Maria Tomaselli, Nelson Wilbert, Rogério Nazari, entre muita gente mais, estiveram na abertura da mostra, que terá visitação até 31 de agosto. Obras icônicas e emblemáticas do acervo do museu, preciosidades e raridades, pouco exibidas, muitas inéditas, compõem o conjunto das duas exposições pela primeira vez divididas em dois prédios. Mara Prates, Maria Tomaselli e Nelson Wilbert TÂNIA MEINERZ/JC Élida Tessler TÂNIA MEINERZ/JC



Tecnologia e sustentabilidade

Helmar Wildner, Aquiles Dal Molin Jr. e Marco Aurélio Périco, da Engenhosul, empresa responsável pela construção da nova sede da Unimed Federação/RS EVANDRO OLIVEIRA/JC

A inauguração do novo prédio que abriga a sede da Unimed Federação/RS, na rua Santa Teresinha, em Porto Alegre, foi conduzida por seu presidente Nilson Luiz May, idealizador da obra e líder do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, na quarta-feira desta semana. A casa do cooperativismo médico, como o moderno prédio está sendo nomeado, chama a atenção pelos avanços tecnológicos utilizados, acessibilidade e inovação, aliando técnicas de sustentabilidade e economia como coleta de água da chuva e utilização da luz natural. Além de dirigentes e colaboradores da cooperativa, a cerimônia contou com a presença de Fernando Ritter, secretário municipal de Saúde; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, da presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Nádia Gerhard, Paulo Roberto Fernandes Faria, vice-presidente Unimed BR, e do diretor administrativo da entidade, Valter Heinz. Nilson May, Rodrigo Souza, Jair Soares e Giovanni Jarros Tumelero EVANDRO OLIVEIRA/JC



Carrossel de sabor

Carla Pernambuco GRUPO CASA/DIVULGAÇÃO/JC

Para comemorar o seu primeiro ano de funcionamento, o Giostra Cucina, restaurante do Hotel Casa da Montanha, em Gramado, trouxe de São Paulo a chef Carla Pernambuco para criar o jantar harmonizado Uma Viagem da Carlota pela Itália. A experiência ocorrerá no próximo dia 5 de julho, resgatando a essência da culinária italiana, costurando tradição e afeto em pratos pensados para compartilhar histórias à mesa. Responsável pelo menu, ao lado de Cristiane Skrings, Carla apresentará uma sequência que transita entre o afresco marinho da Sicília, a delicadeza da Emília-Romanha e as provocações da Lombardia, costurando tradições com criatividade e emoção. A harmonização, selecionada pelo sommelier Gustavo Buske , acompanha o ritmo dessa viagem gastronômica pela Itália

O que vem por aí