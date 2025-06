A Ospa em momento sublime

Com o atrativo de um programa que reunia Franz Schubert, Robert Schumann e César Guerra Peixe, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) em temporada comemorativa aos seus 75 anos, exibiu mais uma vez todo o potencial artístico de que é capaz, em um dos mais emocionantes concertos do ano. Na tarde de sábado, na Casa da Ospa, com dois convidados internacionais, um na regência, o inglês Neil Thomson, e o celista sérvio-americano Viktor Uzur, executaram um programa eletrizante. Iniciando com a Abertura Rosamunde, D.797, de Franz Schubert, partiram para momentos inspirados do concerto de violoncelo de Schumann, com o solista convidado ainda dando uma canja antes de se retirar. O segundo ato de Guerra Peixe, com a sua Retirada da Laguna, narrando o episódio da Guerra do Paraguai, conseguiu a proeza de transportar músicos e plateia para um campo de batalha, com todos os requintes de uma suíte sinfônica vívida e descritiva. Uma perfeição com espírito de trilha sonora cinematográfica. r



Bye, bye Brasil

Gilberto Perin e Alex Flemming GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC

A passagem quase incógnita do artista plástico paulistano Alex Flemming, um dos maiores nomes da arte gráfica e visual do Brasil, por Porto Alegre, só não se tornou mais silenciosa graças ao apoio do amigo Gilberto Perin, fotógrafo, jornalista e cineasta gaúcho, que foi seu cicerone pela cidade. Empreendendo uma viagem do Oiapoque até o Chuí, sempre de ônibus de linha, Alex pretende tornar esta aventura em um livro que ele vem escrevendo durante o roteiro, que já está quase pronto. Após passar por alguns pontos emblemáticos da Capital como o Clube do Comércio, a Casa de Cultura Mario Quintana, o Museu de Arte de Porto Alegre (Mapa), Pinacoteca Rubem Berta, o Mercado Público e se hospedar Hotel Praça da Matriz, Alex seguiu para São Paulo e de lá, pra Berlim, onde reside atualmente.

A marca da longevidade

Danilo Campos IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Instalada em um amplo e bem iluminado espaço no bairro Floresta, em Porto Alegre, cercada de grandes nomes da arte brasileira contemporânea, Marga Pasquali comemorou os 45 Anos da sua Galeria Bolsa de Arte, na manhã do sábado passado. Como forma de celebrar a arte, a marchand integrou diferentes vertentes de artistas que já passaram pela galeria, oferecendo um amplo painel de estilos e linguagens em uma exposição que atesta muito bem sua longa trajetória. Com uma extensão de seu trabalho e experiência no setor, instalou uma sucursal em São Paulo, onde marca presença em um dos mercados de arte mais concorridos e importantes do Brasil. Manabu Mabe, Tomie Ohtake, Iberê Camargo, Ismael Neri, Cícero Dias, entre tantos outros ícones da arte brasileira, compõem a mostra

comemorativa em cartaz. Marga Pasquali EVANDRO OLIVEIRA/JC



Fotolegenda

Nesta quinta-feira, dia 26 de junho, o palco do Encouraçado Butikin receberá uma edição especial do Duelo de Pianos, com a participação inédita de Daniel Germano ao lado de Gonçalo Lamego e do baterista Luke Faro, a partir das 21h. VITÒRIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC

O que vem por aí