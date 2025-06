O impacto artístico da exposição Mentira e Ilusão

Um lugar - Bottega Del Mare

Primeiramente conhecido como um mercado de importação de frutos do mar, a Bottega Del Mare, aos poucos, foi se tornando uma referência gastronômica, graças ao espírito de bom gourmet de seu proprietário Carlo Bicchieri. O espaço que abrigava apenas eventos pontuais de gastronomia com chefs convidados, foi se estabelecendo, o salão foi aumentado, ganhou ambientação do arquiteto Francisco Pinto, a cozinha recebeu aporte de nova estrutura de funcionamento e se tornou o restaurante que é hoje, administrado por Carlo Augusto, filho do mestre. A noite para conhecer o novo cardápio apresentou algumas iguarias comercializadas pela casa, como as casquinhas de siri, os camarões empanados na casca e os ícones do cardápio como o Spaghetti Nero di Seppia e o Filé de robalo em crosta cítrica. Uma experiência inigualável.