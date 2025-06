Apresentação gastronômica

Debruçado sobre a pista de pousos e decolagens do Antigo Terminal do Aeroporto Salgado Filho, o restaurante Venzone Cucina tem feito sucesso na Casa Cor RS 2025. Com cardápio de inspiração italiana, o local é aberto ao público mesmo para quem não for visitar a mostra de decoração. Os drinques são atração, com algumas misturas eficazes e inovadoras. Na noite em que Pedro Venzon e André Osório, sócios na empreitada, receberam grupo de jornalistas e influenciadores digitais, o cardápio degustação oferecia as opções mais pedidas da casa, onde o espaguete com camarões e azeite de dendê foi unanimidade. Os cannolis de sobremesa são destaques irresistíveis de finalização. A noite terminou no Bar Secreto, de Humberto Machado, que reuniu os convidados para os drinques de fim de noite. Humberto Machado TÂNIA MEINERZ/JC



Feijoada de sábado

Alexandre Gehlen, CEO do ICH CLAUDIO FONSECA/DIVULGAÇÃO/JC

Totalmente repaginado em sua nova decoração mais clean e modernizada, após ter sido atingido pela enchente de maio de 2024, o Intercity Hotel Aeroporto abriu a primeira edição de sua Feijoada, no sábado que passou, com todos os acompanhamentos de praxe e ainda mais o bar de caipiras incluso no valor do ingresso. Por lá, Marcelo Marinho, diretor de operações da rede ICH ,fez as honras da casa com Alexandre Gehlen. O Giro com Patti Leivas incluiu visitação aos espaços do hotel e uma vivência na Fundação Iberê Camargo, após o almoço. É a volta das feijoadas de sábado ao meio-dia.



Cadernos

Cadernos Bento de Abreu BENTO DE ABREU ACERVO/DIVULGAÇÃO/JC

O designer gráfico Bento de Abreu está lançando sua nova coleção Mirada entre as diversas opções de moleskines e cadernos autorais criadas pelo artista. São 6 cadernos cujas capas trazem fragmentos do cotidiano, lembrando que, para além do caos urbano, existe uma poética que é possível ser acessada. As imagens revelam espaços, cores, sinais de trânsito, grafites e detalhes da arquitetura. Na visão do autor, a cidade está repleta de signos a serem decifrados. @bento _deabreu

Cultura em foto

Juarez Fonseca e Carlos Gerbase WANDERLEI OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Aberta na sexta-feira, dia 13, na Galeria Ecarta, a mostra Fotos de Cenas: Cinema, Música e Teatro em Porto Alegre reúne uma rica seleção de 50 fotografias de diferentes dimensões com registros históricos da cena cultural de Porto Alegre, na música, no teatro e no cinema captadas pelo músico e cineasta Carlos Gerbase, com curadoria de Juarez Fonseca e Eduardo Aigner. A visitação fica aberta até 13 de julho, de terça a domingo, das 10h às 18h.

