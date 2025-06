A exposição A pele da planta, da carioca Brígida Baltar, foi aberta na terça-feira passada, no Instituto Ling, com uma conversa sobre o processo criativo e as memórias da artista visual, da qual participaram seus amigos e familiares. Para apresentar sua obra póstuma e o Instituto Brígida Baltar, o curador Marcelo Campos reuniu os principais colaboradores que seguem tocando o trabalho da artista como a mostra que estava prevista para estrear no Ling, e que foi aberta esta semana. Jocelino Pessoa, gestor cultural; Tiago Baltar, filho da artista, e Ygor Landarin e Vicente Baltar, artistas visuais, conduziram as conversas que antecederam a mostra, que permanece em cartaz até 9 de agosto com entrada franca.



Luxo imobiliário

Rodrigo Salomão, Paulo Colnaghi e Rogério Dal Magro VITÒRIA MORAIS/DIVULGAÇÃO/JC

Empresários do mercado imobiliário de luxo de Porto Alegre estiveram reunidos na noite de terça-feira passada no Le Bistrot Gourmet, recepcionados por Paulo Colnaghi e Roberta Bertoi, da Colnaghi Imóveis. Claudio Teitelbaum, do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum e presidente do Sinduscon-RS; Rogério Dal Magro, sócio da WOSS Incorporadora; Luciano Bocorny Corrêa, proprietário da CFL Participações; Rodrigo Salomão, Co-CEO da Maiojama Empreendimentos; e Alexandre Bunneder, da AB Incorporadora, marcaram presença. O encontro, promovido pela Colnaghi Imóveis, teve patrocínio da Imovelweb e assinalou o lançamento da campanha Mês das Construtoras, com foco em empreendimentos de puro luxo situados nos bairros nobres da cidade.

Lançamentos

Fabiana Noll Kaercher lança coleção "Alquimia" em evento exclusivo no Direito ao Vinho CAMILA BRAZ/DIVULGAÇÃO/JC

A designer Fabiana Noll Kaercher, apresentou, na última terça-feira, a nova coleção intitulada Alquimia, lançamento que integra sua marca NK Joias, em um evento realizado no charmoso espaço Direito ao Vinho. Com design autoral, seus acessórios se distinguem por explorar formas, texturas e significados que conectam o universo feminino à força da transformação. Há mais de 10 anos no mercado joalheiro, Fabiana tem se destacado como designer em um ambiente concorrido e seletivo.

Estilo Missoni

Marcelo Schacht, Luciano Mandelli e Isabel Carvalho MARI ALVES/DIVULGAÇÃO/JC

Os empresários Marcelo Schacht e Isabel Carvalho, sócios à frente da Tidelli Porto Alegre, reuniram um grupo de arquitetos e decoradores para um brunch, na quarta-feira passada, para apresentar as novidades do catálogo da Pentagramma. Luciano Mandelli, CEO da marca no Brasil, mostrou detalhes dos produtos da colaboração exclusiva com o artista italiano Francesco Maccapani Missoni e Tidelli, com um catálogo que foi entregue aos participantes. Enio Brites, Maria Cecília Sperb, Décio Muniz, Felipe Helfer, Eduardo Machado, Dall'Agnol Júnior, Alexandre Vieiro foram conferir as novidades. Enio Brites e Daniel Wilges IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC



Encouraçado

Vítor Modesto TATI FELDENS/DIVULGAÇÃO/JC