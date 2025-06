Os 100 anos de um visionário

Da voz do poste às conexões do mundo digital. Assim pode ser traduzida a trajetória do empresário que se moldou radialista, Maurício Sirotsky Sobrinho, e que ergueu um dos principais conglomerados de comunicação do Sul do Brasil. Na quinta-feira que passou, na Casa do Gaúcho, no parque que também leva o nome do comunicador, um grande evento homenageou a passagem de seu centenário, cujo cerimonial incluiu depoimentos do filho, Nelson Sirotsky, do prefeito Sebastião Melo e do governador Eduardo Leite. Maria Helena Andrade, cantora gaúcha, Rainha do Rádio 1957, representou e cantou os artistas da época, e Marco Aurélio Carvalho, chargista de Zero Hora, os funcionários do Grupo RBS. O documentário 100 Anos à frente, com direção de René Goya Filho, foi apresentado na ocasião, e uma estátua do radialista e a abertura da Alameda Ione Pacheco Sirotsky, em homenagem à esposa do comunicador, integraram a programação festiva.



Estreia promissora

Carine Peruzzo e Lindonor Peruzzo Júnior, vice-presidente do Peruzzo Supermercados TÂNIA MEINERZ/JC

A primeira edição de 2025 do Mapa Econômico do RS, realizado na quinta-feira passada, em Bagé, reuniu lideranças políticas e econômicas da Região Sul que prestigiaram a abertura desta terceira temporada. O evento ocorreu no Palacete Pedro Osório, um dos prédios históricos mais emblemáticos e que integra a preservada arquitetura da principal cidade da Campanha Gaúcha. O secretário de Cultura do município, Zeca Brito, cineasta, acompanhou as atividades e discussões do painel que apresentou alternativas para os problemas regionais. Zeca Brito, secretário municipal da Cultura de Bagé TÂNIA MEINERZ/JC



Arte hiper-realista

Obra de Irley Jesus Leal, integrante da mostra na Casa Cor RS STUDIO PRESSER/DIVULGAÇÃO/JC

Vem com a assinatura do Studio Prestes a exposição do artista visual baiano Irley Jesus Leal, Minhas Asas, que abre nesta terça-feira, com a presença do artista, às 18h, em uma das galerias do Espaço Arte na Casa Cor Rio Grande do Sul, no antigo terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Composta por 29 pinturas a óleo hiper-realistas, as obras retratam a natureza e cenas urbanas em um trabalho marcado pela superação imposta pela poliomielite, contraída pelo artista em seus primeiros anos de vida e que o deixou paraplégico. A proposta da curadoria é de Cézar Prestes.



Jardins de Monet

Lires Bilibio Brugnera e Giulia Bilibio Brugnera EVANDRO OLIVEIRA/JC

As 51 debutantes da Associação Leopoldina Juvenil de 2025 ocuparam os ambientes criados pela dupla de decoradores sempre inspirados, Andrew Gonçalves e Daniel Finger, que mais uma vez produziram cenários especiais para a ambientação do jantar de apresentação das meninas, este ano tendo por referência a obra de Claude Monet e as cores e os detalhes dos jardins de Giverny, nos arredores de Paris, onde o pintor impressionista viveu. A noite seguiu com jantar seguido de desfile das debutantes, cujo baile de gala está agendado para o dia 4 de outubro. Rafaela Esposito EVANDRO OLIVEIRA/JC



O que vem por aí