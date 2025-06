Laços de sangue e cultura

O cônsul-geral da Itália no RS, Valerio Caruso, em um pronunciamento contundente e emocionante, sintetizou o espírito da comemoração da 79ª Festa da República Italiana, durante o cerimonial que celebrou os 150 anos da formação da população ítalo-gaúcha. Ao abordar o tema da alteração das regras de concessão de cidadania pelo parlamento italiano, Caruso se referiu ao acolhimento e pertencimento dos descendentes daqueles imigrantes que desbravaram o Rio Grande do Sul, ajudando a formatar o estado mais italiano fora da Itália. "A Itália não está nas estruturas, nem nos papeis ou na cor do passaporte, está dentro de cada um de nós", afirmou, sob calorosos aplausos, o cônsul-geral daquele país no RS. Na mesma noite foi entregue a Ordine della Stella d'Italia a Alex Migosi e Erasmo Battistella. Na plateia, o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo, Leila Castellan, Vera Lannes, Fabrício Peruchin, Giovanni Jarros Tumelero, Clóvis e Eunice Tramontina, Valéria Jarros Tumelero e Mércio Cláudio Tumelero, Isabela e José Fogaça, Ernani Polo, Filippo Mariani e Fabio Porta. Eunice e Clóvis Tramontina EVANDRO OLIVEIRA/JC

Cristina Mioranza EVANDRO OLIVEIRA/JC

Alta gastronomia

restaurante L’único IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Cercado por reproduções de obras de arte, onde o artista Bansky é destaque, o restaurante L'único está há um ano instalado em uma casa na rua General Couto de Magalhães, atraindo um público exigente em busca de qualidade e inovação gastronômica. Liderado pelo talentoso Alex Corrêa, que conta com o auxílio luxuoso de Dragana, sua esposa bósnio-americana, na recepção, o chef tem carreira internacional, tendo trabalhado para celebridades de Hollywood e famílias reais. Adepto da culinária criativa, o cardápio apresenta pratos com lagostim, pato, polvo, camarões, raviolone, nhoques, carpaccios, trufas e uma infinidade de sabores especiais, capazes de despertar memórias e paladares em criações realmente únicas. Chef Alex Corrêa IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC



Novo selo de produção

Terceiro Sinal é o novo selo da produtora Gana&Voga, estúdio de design experiencial e escritório de produção cultural responsável por trazer espetáculos nacionais para Porto Alegre. Nesta semana, a produção em cartaz é Lady, peça que parte de um texto inédito de Vana Medeiros escrito para Susana Vieira, intercalando com sua própria biografia e trechos da obra original de Shakespeare. A direção é da atriz gaúcha Leona Cavalli e estará em cartaz no Salão de Atos da Pucrs, nestes dias 7 e 8 de junho, sábado e domingo. A próxima atração será o aplaudido monólogo de Othon Bastos, no fim deste mês.

Leilão de arte

Cris Geyer e Fernanda Maisonave EVANDRO OLIVEIRA/JC

Sandra Anselmi esteve entre os artistas, autoridades e convidados participantes do leilão de arte que encerrou o jantar de despedida da 14ª Bienal do Mercosul, tendo Carmen Ferrão à frente da presidência na semana que passou. Jorge Gerdau Johannpeter, Tita Macedo, Fernanda Maisonave, Nara Birmann Sirotsky e Nelson Sirotsky, Maria Anselmi, Eliane Deboni, Cris Geyer, Vera Reichert, Alexandre e Elisa Skowronski participaram dos lances apregoado por Emílio Kalil no Country Club. Sandra Anselmi EVANDRO OLIVEIRA/JC



Parceria solidária

Fernando Lucchese, Claudia Bartelle e Alfredo Guilherme Englert VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC