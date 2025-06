Uma semana intensa

A semana que passou foi movimentada por acontecimentos de diversos assuntos e matizes, desde a passagem relâmpago de Gilberto Gil ao lado de Mia Couto, na abertura do Festival Fronteiras, até uma cascata em forma de escadaria que encantou a cidade na Flagship Florense. Teve ainda leilão de arte em benefício da Fundação Bienal do Mercosul e encerramento da 14ª edição da gigantesca mostra de arte internacional. O mestre da escultura que esbanja simplicidade e talento, João Bez Batti, trouxe seu trabalho "Reflexos da existência" para a Delphus Galeria de Arte, anunciando sua última exposição. O espaço de eventos Alto da Capela fez 15 anos e comemorou com um almoço ao lado da figueira que é seu cenário característico, mesmo sob chuva. Nicholas Bublitz lançou seu livro sobre a arte dos tapetes orientais em manhã de autógrafos em sua Bublitz Galeria de Arte. E não faltaram motivos para celebrar os 95 anos do Country Club, em uma festa repleta de nomes conhecidos encerrando a agitada semana e o mês de maio. Bem-vindo junho!

Nelson e Adriana Pires, casal-presidente do Porto Alegre Country Club EVANDRO OLIVEIRA/JC

Flávia Alvarez e Ursula Costa nos 95 anos do Porto Alegre Country Club EVANDRO OLIVEIRA/JC

Carmen Ferrão entre Claudia e Pedro Bartelle no jantar de leilão e encerramento da 14ª Bienal do Mercosul, no Country Club EVANDRO OLIVEIRA/JC

Vera Lannes e João Pulita na inauguração da Flagship Florense EVANDRO OLIVEIRA/JC

O escultor João Bez Batti na Delphus Galeria de Arte EVANDRO OLIVEIRA/JC

Jefferson Becker, Luciana Botta, Cláudia Bublitz e Nicholas Bublitz no lançamento do livro Tapetes Orientais no Brasil TATIANA CSORDAS/DIVULGAÇÃO/JC