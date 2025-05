Saudável renovação

A posse da nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), eleita para a gestão 2025/2026, ocorrida na noite da segunda-feira, 19, marcou mais uma etapa de renovação da entidade, conhecida pela realização do Fórum da Liberdade. O economista e administrador Tiago Dinon Carpenedo assumiu a presidência, tendo como vice o engenheiro Hugo de Oliveira Muller. Carpenedo substituiu a engenheira Paola Coser Magnani, que ocupou o cargo entre 2024 e 2025. A nova diretoria está composta também por Milena Waitikoski da Silva Pedroso, Alan Martins Elbling, Rodrigo Villa Real Mello, Gustavo Corrêa Fernandes e Victoria Werner De Nadal. Compondo o Conselho Fiscal foram eleitos Anderson Bertarello Fernandes, Fabrício Zortéa Camozzato, Giovanni Jarros Tumelero e Matheus Ramos de Castro Gonzalez. Prestigiaram a solenidade e o jantar festivo no Vista Pontal Centro de Eventos, Jorge Gerdau Johannpeter, Mércio Cláudio Tumelero, William Ling e José Galló, entre autoridades e representantes políticos. Daniela Russowsky e Fernanda Zaffari EVANDRO OLIVEIRA/JC

Mércio e Valéria Tumelero, Fernanda Baggio e Willian Ling EVANDRO OLIVEIRA/JC

O poder de uma marca

Luisa Silla e Leila Castellan EVANDRO OLIVEIRA/JC

Um verdadeiro quem é quem da arquitetura e decoração de Porto Alegre foi conhecer de perto o aguardado projeto da nova Flagship Florense, que vem assinado pelo arquiteto Guilherme Torrês, com produção de Aldi Flosi e paisagismo de Alex Hanazaki. Leila e Gelson Castellan recebiam ao lado de Roberta, Isadora Castellan e Roberta Muraro, pelo showroom da marca de luxo, com serviço impecável de Ana Behar. Impossível listar todos que foram conhecer a já icônica cascata em formato de escadaria que se destaca na entrada da loja de 1.200m², o bistrô em estilo sóbrio decorado com fotos da família, a imensa parede recoberta de livros, enfim, um espaço que chega inovando em todos os quesitos planejado nos mínimos detalhes para ser "um diálogo afetivo com a cidade", como disse Roberta Castellan, diretora criativa da marca. Gelson, Isadora e Roberta Castellan com Roberta Muraro EVANDRO OLIVEIRA/JC



90 anos de sucesso

Jorge Aita EVANDRO OLIVEIRA/JC

Parecia que a cidade inteira tinha baixado nos domínios da Santo Antônio, na segunda-feira passada, quando a verdadeira instituição gastronômica do churrasco completava seus 90 anos de atividades. Foi um festival de fãs do local que se tornou lendário por ser a primeira churrascaria do Brasil. A família de Jorge Aita segue mantendo a chama acesa dos melhores assados de Porto Alegre, agora com a participação de seus filhos na manutenção do estilo da casa. Música ao vivo, boa gastronomia, show do Guri de Uruguaiana e muita gente entrando e saindo o tempo todo, fizeram as comemorações de um ícone da gastronomia gaúcha colocar mais um item de sucesso em sua trajetória.

História preservada

Cristiana Locatelli e Franco Sessa TÂNIA MEINERZ/JC