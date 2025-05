Em volta do fogo

Foi aqui em Porto Alegre, no jantar de lançamento do Bairro Golden Lake, em 2022, que o chef Felipe Bronze teve a ideia do formato do evento No fogo com Bronze, que teve sua terceira edição realizada na tarde de sábado passado, nos espaços do lançamento imobiliário da Multiplan. Sob grandes toldos, o chef espalhou seis estações gastronômicas com diversidade de opções de assados, entre carnes, legumes e frutos do mar, petiscos de sua criação, vinhos e drinques personalizados que fizeram a festa de um público que resistiu inclusive à chuva que caiu no meio da tarde. Bronze circulou simpaticamente pelo evento, após apresentar a proposta de desacelerar os sentidos e aproveitar os encontros e os sabores perto do fogo. A cantora Mamá Trindade foi a sensação dos shows com sua presença carismática .

Chef Rodrigo Guimarães EVANDRO OLIVEIRA/JC