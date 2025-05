Trajetória de um ídolo

A exposição imersiva Eu, Ayrton Senna da Silva, foi aberta à visitação de convidados, na entrada da noite da terça-feira, no Bourbon Shopping Country. Retratando a trajetória do piloto de Fórmula 1, a mostra é conduzida pela voz do próprio Ayrton, ao longo de 11 estações que narram a infância, adolescência e a maturidade do piloto brasileiro que deixou um legado de força, determinação e profissionalismo. Registros marcantes em vídeos do tricampeão de Fórmula 1 nas pistas de corrida, objetos pessoais, fotos, arquivos e homenagens de fãs complementam a mostra que poderá ser visitada até o dia 27 de julho. Produtor da YDreams, Lucas Olles Abertura da exposição imersiva 'Eu, Ayrton Senna da Silva' EVANDRO OLIVEIRA/JC



Seleta Galeria

Giovanni e Stefania Jarros Tumelero TÂNIA MEINERZ/JC

Zaida Jarros, fundadora do Jornal do Comércio juntamente com o esposo Jenor Jarros, passa a ser a primeira mulher a integrar a galeria de empresários da comunicação gaúcha, na sede da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), a partir da cerimônia ocorrida na manhã desta quinta-feira, 22 de maio. Com a presença dos bisnetos, Giovanni e Stefania Jarros Tumelero, integrantes da quarta geração da família fundadora do JC, dona Zaida, como é até hoje conhecida, foi lembrada por sua capacidade de trabalho e olhar voltado ao futuro da economia e do desenvolvimento do Estado, ao criar o pioneiro Consultor do Comércio, em parceria com Jenor. De lá para cá, seu legado cresceu, deu frutos e o Jornal do Comércio assumiu protagonismo jornalístico decisivo no âmbito empresarial e econômico do Estado. José Nunes, presidente da ARI; Mércio Cláudio Tumelero, do Conselho do JC; Luiz Adolfo Lino de Souza, Alcy Cheuiche, Paulo Gasparotto e Roberto Brenol Andrade marcaram presença na cerimônia.

Gente da terra

Eurico Salis com o músico Fernando Ávila, na Vila Belga, em Santa Maria ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

O fotógrafo Eurico Salis está percorrendo o interior do Rio Grande do Sul em busca de personagens e histórias para seu novo projeto Terra Gaúcha-Trajetórias Criativas em que irá propor um olhar sensível e transformador sobre o Rio Grande do Sul, através do registro das histórias de pessoas que vêm inovando e impactando positivamente suas comunidades. Trata-se de uma homenagem à força cultural e empreendedora do povo gaúcho, que resultará em uma edição impressa e uma série de conteúdos audiovisuais com os bastidores da produção para as redes sociais. Entre os retratados, o grupo Bonecos da Montanha, Cláudia Sperb, os grafiteiros e muralistas Maick Sei Lá e Jackson Brum, grupo Redeiras, Sementes do Plástico, Kako Xavier entre outros artistas locais. O livro será lançado em final de outubro de 2025.

Conversa sobre arte

Cristina Geyer, Maria Fernanda Santin e Fabiana Gabaskallás ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

A artista visual Fabiana Gabaskallás apresentou pela primeira vez seu trabalho em Porto Alegre, no Instituto Ling. A ocasião contou com uma conversa sobre sua poética, o colecionismo e a presença da arte na arquitetura, ao lado de Cristina Geyer, curadora da mostra e colecionadora, com mediação de Natasha Tellini Vontobel. As obras têm como ponto de partida o primeiro tratado de medicina do Brasil, reinterpretando elementos históricos com questões atuais. Presentes ao bate-papo, Tânia Bian, Neneca Jung, Maria Cecília Sperb, Liana Marcantonio, André Jobim e Ênio Brites.

O que vem por aí