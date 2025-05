Cinema transcendental

A estreia do documentário Porto de Elis, uma viagem à diversidade da arte, com produção executiva e direção de Flávia Gazola, roteiro de Renato Del Campão e desenho de som de Ricardo Severo, na quinta-feira passada, na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, colocou em cena um dos momentos de maior efervescência da cultura porto-alegrense. A partir de imagens captadas no formato VHS, o filme mostra toda a ousadia criativa que a cena local produziu entre os anos 1980/90, no palco do Porto de Elis, em um bar que era teatro, campo de experimentação e criatividade, capaz de adiantar pautas e comportamentos que seriam vividos e discutidos anos mais tarde. Por ali passaram nomes como Adriana Calcanhotto (foto acima), Luciana Costa, Fernanda Abreu, Cassia Eller, Marisa Orth, Claudio Calcanhotto, todas as bandas do rock gaúcho, atores, performers e músicos nacionais e internacionais. O filme é uma viagem no tempo. Imperdível.

Cenário

Um dos recantos da loja Divina Brasilidade recebeu ambientação especialmente criada pelo head de cultura do Farol Santander que também é artista plástico, Carlos Trevi, esta semana. Utilizando peças do rico acervo do local, como a imagem de Nossa Senhora Aparecida, talhada em cedro por Lourival Pereira, e as figas trabalhadas em angelin pelo casal Marcon e Kelly Carvalho, artesãos de Minas Gerais, Trevi criou um cenário conectado pelo sincretismo religioso de forte impacto. O resultado pode ser conferido pelos visitantes da loja de artesanato popular do bairro Três Figueiras.

Território expandido

Até o próximo sábado, dia 24, Porto Alegre estará sediando um encontro entre criadores, indústria, lojistas e o público na mostra Design Week POA 2025, cujo tema desta edição é Presente; passado e futuro. Desde o lançamento, na noite do último sábado, no espaço Vista Pontal, no Pontal Shopping, diversos outros pontos da Capital estão exibindo objetos e criações de designers gaúchos, paralelamente a uma Mostra Nacional espalhada pela cidade. Expositores de mobiliário, objetos, acessórios moda e arte, em lançamentos exclusivos e ativações com vinícolas urbanas participam.

Artes visuais

A semana que passou foi marcada pela abertura de várias mostras de arte, em diversos estilos e propostas visuais. No Farol Santander a instalação Em Torno do Sol - Monomento propõe obras físicas e digitais criadas pelos artistas visuais Andressa Cantergiani, Cássio Carvalho, Guilherme Dable, Leo Caobeli, Nelson Azevedo, Ricardo Aguiar, Ricardo De Carli e Selene Sanmartin; com curadoria de André Severo. A mostra com entrada gratuita permanece em cartaz até 31 de agosto.

Já na Galeria Stockinger, Itamara Stockinger abriu a sua exposição de oito grandes pinturas de um mesmo rosto feminino, inspiradas em uma personagem do documentário argentino sobre leitores de "Em Busca do Tempo Perdido", de Marcel Proust, na exposição Uma metáfora para as múltiplas identidades e sentimentos, dentro do projeto Portas para a Arte, da 14ª Bienal do Mercosul, com curadoria de André Venzon.

Na Casa da Memória Unimed Federação/RS, uma retrospectiva do pintor Angelo Guido - Um século de arte e legado no Rio Grande do Sul abriu esta semana, com uma curadoria conjunta de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto.

 Viviane Possa e André Severo no Farol Santander fotos EVANDRO OLIVEIRA/JC