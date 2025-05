Uma Casa Cor para voar e sonhar

A edição 2025 da Casa Cor RS está fortemente marcada não só por sua localização, no antigo terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Filho, mas também pelo mural de entrada, A Conquista do Espaço, obra do artista ítalo-brasileiro, Aldo Locatelli. Os tons terrosos e naturais dão o tom da totalidade dos 40 espaços dedicados ao tema Semear Sonhos, desenvolvido por profissionais que demonstram talento em novas tendências de arquitetura e design. Debruçados sobre a pista do aeroporto, vários ambientes incorporaram o clima do local com suas aeronaves chegando e partindo, em um local que concentra memórias de moradores e viajantes de Porto Alegre. A presença de Cristiana Locatelli, filha do pintor do painel histórico, comentava sobre detalhes da obra e seus desdobramentos. Com a estreia da Design Week POA, já na entrada da mostra apresentando várias peças, o espaço se abre também para os talentos locais mostrarem seu vigor. Imperdível.