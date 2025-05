Inovação e criatividade

O arquiteto Carlos Porto foi o responsável por trazer pela primeira vez a uma mostra de decoração no Brasil um projeto de arquitetura imersiva. Em seu ambiente, o Living Imersivo, que está em exposição na 7ª Mostra Elite Design, atualmente em cartaz em um casarão localizado na avenida Dom Pedro II, em Porto Alegre, o ambiente físico é circundado por projeções de imagens externas que funcionam como uma quebra das paredes em volta, sugerindo novas perspectivas para o projeto, multiplicando as vistas e criando outras dimensões. Um piano, um sofá exclusivamente desenhado para o ambiente e Together, uma obra de arte em aço, de Paulo Chiele, ajudam a compor a sala de estar que se destaca na mostra de decoração, design e paisagismo que permanece em visitação até o dia 14 de junho.

Conexões vinícolas

Fotolegenda II

O que vem por aí

A Sociedade Libanesa de Porto Alegre lançará na próxima sexta-feira, 16 de maio, em sua sede social o 1º Festival Árabe-Libanês do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o presidente Kalil Sehbe Neto e sua diretoria irão detalhar o evento durante típico coquetel libanês para autoridades, parceiros e imprensa. O festival está marcado para o dia 25 de maio e contemplará, palestras, programação cultural, gastronomia e danças, reunindo descendentes de diversas etnias. Já no sábado, dia 17, o DJ Eduardo Irigaray comandará a 4ª edição da 80's Party, na Sociedade Libanesa, embalando a noite com seus flashbacks e sonoridades dançantes.

Retomada cinematográfica

O documentário Muito Além da Tempestade - A Retomada da Arena após 23 dias inundada, pela enchente de maio de 2024, teve seu lançamento para convidados e imprensa na semana passada, no GNC Cinemas, no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. Dirigido por Vitor Vilella e produzido pela Camejo Filmes, a sessão contou com a presença do ex-jogador Jorge Baidek, o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin e do diretor-presidente da Arena, Mauro Araújo. Na sessão de pré-estreia, os comentários davam conta de mais uma prova de superação e resiliência do time "imortal tricolor".