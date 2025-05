Prêmio Innovare 2025

O evento de lançamento da 22ª edição do Prêmio Innovare, 5ª no Rio Grande do Sul, ocorreu na entrada da noite da segunda-feira passada, no Instituto Ling. Em sua fala de abertura da noite, Luiz Henrique Cabanellos Schuh, diretor-presidente do Instituto Cidadania Cabanellos, destacou que o foco da premiação desta edição está voltada para iniciativas que abordem o tema Tecnologia e Eficiência da Justiça. O diretor-presidente do Instituto Innovare, Sergio Renault abordou os esforços que foram feitos pela sociedade civil durante as inundações de maio de 2024, no Rio Grande do Sul. O Prêmio Innovare tem como propósito identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça no Brasil.