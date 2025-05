A força de ser quem se é

Em um Auditório Araújo Vianna lotado, Ney Matogrosso entrou em cena sem atrasos, na quinta-feira passada, envolto em seu figurino brilhante simbolizando o eterno pássaro da juventude que encarnou desde que sacudiu a MPB no início dos anos 1970. Tudo que Ney agora apresenta em contenção física, entrega em sua voz e interpretação irretocável, explosiva, libertária, amorosa e límpida. Só ele possui licença poética para pedir ao público para sair um instante do palco, pois bebe muita água e precisa resolver uma necessidade fisiológica e ainda assim, ser aplaudido. Jardins da Babilônia, Como 2 e 2, Sangue Latino, Homem com H, Poema, O beco, A maçã, entre outros sucessos, levaram o público ao delírio, com a força e o poder do canto e maestria de um artista que, aos 83 anos, segue encantando multidões por onde passa.



Homenagem a Israel

Fernanda Barth foi a proponente da homenagem a Israel FIRS/DIVULGAÇÃO/JC

No início da noite da quarta-feira passada, a Câmara Municipal de Porto Alegre promoveu sessão solene em homenagem à Independência do Estado de Israel, em proposição da vereadora Fernanda Barth (PL), com organização da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs). Reuniu autoridades, lideranças comunitárias e o cônsul de Israel, Rafael Erdreich, no Plenário Otávio Rocha. Daniela Russowsky Raad, presidente da Firs, destacou a relevância da celebração. "Celebrar a Independência de Israel é reconhecer a luta por autodeterminação, liberdade e paz de um povo inspirador. Esta homenagem reafirma nosso compromisso com a tolerância, a convivência harmoniosa e o combate a todas as formas de preconceito e antissemitismo", concluiu.

Literatura e arte

Sérgio Lopes com Rejane Carvalho Leite EVANDRO LEAL/DIVULGAÇÃO/JC

A designer Rejane Carvalho Leite abriu seu estúdio de arte para receber a mais nova coleção de pinturas do artista plástico caxiense Sérgio Lopes, com obras inspiradas em títulos da literatura mundial que são de sua predileção. Em I'm a Book, 12 obras em acrílico sobre tela, o artista apresenta imaginárias capas de livros em que os retratos, marca característica de seus trabalhos, são pintados de forma realista, buscando cada vez mais um efeito fotográfico, com um domínio técnico preciso. Macunaíma, de Mário de Andrade; Voir, de Paul Eluard; Orlando, de Virgínia Wolf; Em busca do tempo perdido, de Proust; são algumas das telas que compõem a mostra que segue em visitação segue até o dia 30 de maio, em horário comercial no Studio Rejane Carvalho Leite, na rua Quintino Bocaiúva.

Newton Kalil e Ricardo Santos DANI BARCELLOS/JC

O tradicional jantar beneficente Encontro de Chefs (EChefs), realizado anualmente pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, reunirá este ano cerca de 14 chefs de cozinha em apoio à causa da saúde da mulher gaúcha em sua luta pela prevenção ao câncer de mama. A 21ª edição, que acontecerá no dia 13 de maio no Grêmio Náutico União, será marcada por opções de pratos assinados por chefs como Nelson Ramalho, Jorge Aita, João Muratore, Alexandre Sharin, Rogério Priori, entre outros. A renda do evento reverte integralmente para os projetos de apoio e prevenção da entidade. Os ingressos estão à venda com as madrinhas do evento e na sede do Imama-RS.

Walmor Corrêa e Neca Esbroglio na palestra sobre arte, em benefício da AHMI com ARTE LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC



O colunista João Pulita, Eunice e Clovis Tramontina conduziram o 2º Churrasco Mão Amiga, realizado em benefício da instituição Mão Amiga, no sábado passado, no Samuara Hotel, em Caxias do Sul LEANDRO ARAUJO/DIVULGAÇÃO/JC

