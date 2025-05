Solidariedade de peso: Thalis Bolzan é embaixador do Jantar Ilhas da Gastronomia

Na terça-feira passada, no Salão dos Espelhos, no Palácio Piratini, o Instituto da Criança com Diabetes (ICD) lançou oficialmente o Jantar Ilhas da Gastronomia, este ano tendo o médico Thalis Bolzan como o embaixador do evento. Eduardo Leite fez questão de acompanhar o início da cerimônia, destacando a nova parceria com a entidade, salientando a trajetória do companheiro como endocrinologista e pediatra, dedicado ao trabalho com crianças com doenças especiais e de sua discreta posição pública como um orador ainda aprendiz. No dia 10 de julho, na Associação Leopoldina Juvenil, Balduíno Tschiedel, Mário Englert, Ana Bertuol, Juliana Beltrami, Ane Pandolfo, Manuela Caringi De Turnes, Bruno Lara e os chefs João Muratore e Volmir Tatsch, coordenarão o jantar que prevê 11 chefs à frente das cozinhas que participarão da iniciativa.



Comemoração

Cantuária comemorou os 74 anos, esta semana, em Porto Alegre EVANDRO OLIVEIRA/JC

O músico amazonense, Vinícius Cantuária, conhecido pelo Brasil afora por suas canções gravadas por diversos intérpretes da MPB e com livre trânsito no cenário norte-americano que conta, comemorou seu aniversário de 74 anos, esta semana, em Porto Alegre, no Espaço 373, com a acolhida de Silvana Beduschi. No palco, acompanhado pelo Café Trio, formado por Luiz Mauro Filho, Nico Bueno e Lucas Fê, revisitou seus sucessos, passeou por João Gilberto, Tom Jobim e outros compositores da MPB, em uma noite intimista. No intervalo, mensagens em vídeo de parabéns de parceiros como Evandro Mesquita, Dadi, Mu Carvalho, Zé Renato, Arnaldo Brandão, Tiago Iorc, Nico Rezende e João Maldonado.

Olhares distintos

Andrea Graiz com sua produção fotográfica na Galeria Stockinger IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A abertura da exposição Captura da Presença e da Ausência, na Galeria Stockinger, esta semana, mostrou visões de quatro conhecidos fotógrafos gaúchos, em uma coletiva integrante do programa Portas para a Arte da 14ª Bienal do Mercosul. Luiz Eduardo Achutti e Silvana Beduschi EVANDRO OLIVEIRA/JC Andrea Graiz, Alex Ramirez, Luiz Eduardo Achutti e Nilton Santolin ofereceram focos abrangentes, ora íntimos, ora sutis ou ainda reveladores de realidades brutais, como os efeitos de uma inundação em Porto Alegre. A riqueza do fotojornalismo também permite rever personagens que a cidade preserva em sua memória afetiva e cultural. Elvira Fortuna e o pet Sol conferindo o trabalho dos colegas fotógrafos IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC



Nova diretoria na Saba

Leandro Adaime e Kalil Sehbe na Sociedade Libanesa /EVANDRO OLIVEIRA/JC

O Conselho Deliberativo da Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida, Saba, esteve reunido na noite de segunda-feira, na Sociedade Libanesa, para assembleia de prestação e aprovação das contas, disposições gerais e da reeleição do presidente Gabriel Mertens Saibro e de sua diretoria. Gabriel e Ana Saibro EVANDRO OLIVEIRA/JC Foram eleitos para diretoria executiva de 2025/27, além de Mertens, como vice-presidente, Ricardo Jorge Adaime, vice-presidente de finanças e administração, Roberto Rossarola Chukst e como secretário geral, José Valmir da Costa em reunião presidida pelo presidente do conselho, Leandro Adaime. Na sequência, um jantar libanês no restaurante do clube selou a nova fase do clube praiano.

O que vem por aí