Gigante de aço na tela

A apresentação do documentário Moldados como Aço, dirigido por Belisário Franca, na quinta-feira passada, em Porto Alegre, reuniu integrantes da família Gerdau, funcionários e convidados para uma pré-estreia repleta de significados. Jorge Gerdau Johannpeter, o irmão Klaus e o filho André representaram a família que ergueu um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com 124 anos de vida, ramificações internacionais e presença marcante no desenvolvimento social, econômico e cultural do Rio Grande do Sul. A narrativa ágil do nascimento da empresa familiar desde a chegada de seus primeiros integrantes ao Estado, com João Gerdau, e seu estabelecimento na Capital, os desafios dos primeiros negócios, o crescimento e a expansão do grupo, mostram o espírito empreendedor da família, o respeito e valorização pelos funcionários e colaboradores, e, sobretudo, a trajetória até sua consolidação como uma das principais referências da indústria do aço no mundo. A produção, realizada pela Giros Filmes tem sessões extras nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de maio, sempre às 18h, no Bourbon Country. Klaus Johannpeter DANI BARCELLOS/JC

Paladar lusitano

Adriane Hilbig e a vice-cônsul de Portugal, Filipa Mendonça DANI BARCELLOS/JC

A abertura dos jantares temáticos do Café da Catedral, na noite de sexta-feira passada teve lotação esgotada em mais uma iniciativa de Letícia Hüff e Rogério Prigol, que contaram com a colaboração de uma noite de temperatura perfeita para a ocasião. Com um cardápio extenso, mas muito bem selecionado e executado pela equipe integrada pelos chefs Matheus Monteiro e Fran Maciel, foram servidos cinco pratos que uniram a tradição e a contemporaneidade da culinária lusitana em reinterpretações inspiradas. A data escolhida, o 25 de abril, não foi ocasional, pois trata-se de um feriado emblemático em Portugal, que marca a passagem da Revolução dos Cravos, período significativo para a liberdade daquele país. O próximo jantar, em maio, prestará homenagem à Itália. Ana Pellini e Virgínia Cano DANI BARCELLOS/JC Letícia Hüff e Rogério Prigol DANI BARCELLOS/JC



Em quadra com a Kia

A Kia Sun Motors segue dando um verdadeiro ace no incentivo ao esporte, agora como patrocinadora da segunda edição do Brasil Tennis Open - ATP Challenger, que acontece de 28 de abril a 4 de maio, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Durante o torneio, a concessionária gaúcha está convidando o público a experimentar sua linha de veículos híbridos e elétricos para test drive em modelos como o Stonic, Niro, Sportage e o 100% elétrico EV5, disponíveis para quem quiser sentir na prática a performance e inovação da marca Kia.

Inauguração

Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS, na inauguração da nova sede da entidade. DANI BARCELLOS/JC

Os 50 anos de um roqueiro

Karime Costalunga DANI BARCELLOS/JC

O Alemão Ronaldo, como é conhecido o músico e líder da banda gaúcha Bandaliera, escolheu o Encouraçado Butikin para comemorar seus 50 anos de estrada, da melhor maneira possível: no palco, cercado de amigos músicos e na plateia, seus familiares, amigos e fãs. Organizada pela filha Jaqueline Pegoraro e por Mariana Bertolucci, a festa Black, White & Rock reuniu um grande grupo, na sexta-feira à noite, de fãs de carteirinha, não só dos hits, mas do músico que esbanjou carisma e carinhos com seu público que contou ainda com a canja de Charles Master, do TNT. Sofia Refinetti Teixeira e Ricardo Refinetti comentavam entusiasmados sobre o sucesso da noite que registrou mais de 400 pessoas.

O que vem por aí