Um festival sem fronteiras

Na quarta-feira passada, no Palácio Piratini, o filósofo e curador Fernando Schüler deixou claro que a novidade do Festival Fronteiras é ser um passo adiante ao antigo formato de palestras que agora se transfere para o entorno da Praça da Matriz de Porto Alegre, mais inclusivo e de maior diversidade de temas e convidados. Durante três dias, 28, 30 e 31 de maio, o evento ocupará sete palcos, três deles gratuitos, terá 40 convidados, dezenas de experiências, diálogos, música, lançamento de livros, conversas e interação entre estrelas como Gilberto Gil e Mia Couto, Marcelo Tas entrevistando Lázaro Ramos, Eduardo Gianetti e Natália Pasternak, entre outros ícones do pensamento atual. O novo Fronteiras prestará uma homenagem ao filósofo, pensador brasileiro e poeta Antônio Cícero.



Arte no prato e por toda a parte

Prato Asiana da promoção Arte no Prato, da Bienal do Mercosul DIVULGAÇÃO/JC

Mais um prato autoral, este especialmente criado para representar o restaurante Asiana, na 14ª Bienal do Mercosul, integra o projeto Arte no Prato, se somando ao panorama artístico-gastronômico de Porto Alegre. O Gochujang Seafood, idealizado pelo chef Victor Jongh, é singular porque é apresentado e servido em uma cerâmica forjada no Atelier Prima Arte. O salteado de frutos-do-mar com pasta de pimenta gochujang chega para se somar ao roteiro de restaurantes parceiros que está disponível durante a mostra de arte, que se estende até 1º de junho.

Noite de Rock

Jaqueline Pegoraro e Mariana Bertolucci DIVULGAÇÃO/JC

Black, White & Rock, uma festa para quem curte atitude e boa música! Assim inicia o convite da festa em dobradinha que as incansáveis jornalistas e influenciadoras, Mariana Bertolucci e Jaqueline Pegoraro, estão preparando para o próximo dia 25 de abril, no Encouraçado Butikin, para comemorar os 50 anos de carreira do Alemão Ronaldo, roqueiro célebre de Porto Alegre com participação do Trio 936. Ingressos do segundo lote ainda disponíveis no Sympla.

Inovação em dermatologia

A dermatologista Taciana Dal'Forno Dini, conhecida por sua atuação tanto na área da estética quanto na docência, inaugurou na quinta-feira passada em seu consultório no bairro Auxiliadora, o Centro de Tecnologia e Inovação em Dermatologia, voltado ao treinamento e cursos de atualização na área. Entre profissionais do setor da farmácia e técnicos especializados, o novo espaço da clínica teve corte de fita e brindes com os convidados, entre eles, Laura Medina, Carolina Biolchi, Thais Grazziotin, entre muita gente mais.

