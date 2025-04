Escalação de chefs para evento de arrecadação do Imama-RS

Com a proximidade de mais uma edição do Encontro de Chefs (E-Chefs), jantar que é uma das principais fontes de arrecadação de fundos para ações e serviços do Imama-RS, Cíntia Seben e Rita Cunha receberam convidados e colaboradores, na noite de terça-feira, no Espaço Gourmet Dom Salvatore. O 21º E-Chefs já conta com chefs dos principais restaurantes de Porto Alegre, que irão se dividir em 14 cozinhas, no preparo dos pratos para o jantar. João Muratore, Renata Bernardes, Lucas Montiel, Rogério Priori, Alexandre Sharin, Jorge Aita, Vadson Schäfer, Luis Bierhals, Menandro, Ricardo Santos, Jeffe e Cristiano, do Dom Salvatore, entre outros mais, já garantiram o número de suas ilhas na noite de 13 de maio, no Salão de Festas do Grêmio Náutico União. Laura Medina, Cíntia Seben e Rita Cunha no evento do 21º E-Chefs, do Imama-RS DANI BARCELLOS/jc

Debutantes de 2025

Luiza Ruhl e Victória Ruhl Rosa DANI BARCELLOS/JC

A noite de terça-feira passada marcou a apresentação das 33 meninas que participarão do baile de debutantes do Grêmio Náutico União de 2025, marcado para a noite de 27 de setembro. O jantar preparado pelas integrantes da Confraria União D'Elas reuniu os pais e integrantes da diretoria do clube, no Salão de Festas do União, onde as novas debutantes foram nominadas e posaram para as fotos oficiais com a presidência do clube, seus pais e familiares. Mariane Abreu e Denise Scherer estão à frente da organização do debut deste ano que promete algumas surpresas em uma grande festa de gala.

Destaque nacional

Márcia Manjabosco e Natália Schapke DANI BARCELLOS/JC

Márcia Manjabosco e Natalia Schapke comemoraram a recente conquista do prêmio de melhor revenda Hunter Douglas, entre 400 lojas de todo o Brasil. Simiane Gil coordenou a recepção em que o chef Fabricio Goulart apresentou por diversas ocasiões suas performances gastronômicas inusitadas e conferidas por Lívia Bortoncello, Letícia Sá, Marcelo Gonçalves, Dall'Agnol Junior, Mario Cesar Sperb, Myriam Eppinghaus Cirne Lima, Mariana e Eleone Prestes, entre outros 200 convidados, a maioria arquitetos e decoradores, que passaram pela revenda para abraçar as vencedoras.

Outros lances esportivos

Michelly Santos DANI BARCELLOS/JC

Um segundo tempo de crônicas esportivas foi preciso para dar sequência a mais causos do Viva a Várzea, com histórias de outras peleias, nacionais e internacionais, escalações emblemáticas, jogos memoráveis, o crescente futebol feminino, o praiano e outras mumunhas mais, como diria Caetano Veloso em sua canção Saudosismo. Instalados em uma grande mesa de autógrafos, Ajax Barcellos, Caio Augusto Klein, Dante Turra Filho, Eduardo Alvarez Rodriguez, Eduardo Battaglia Krause, Felipe Vieira, Flávio Dutra, Juarez Fonseca, Leonardo Contursi, Luciane Lauffer, Mario de Santi, Michelly Nunes Santos, Piero D'Alascio, Sérgio Kaminski, Tadeu Oliveira e Vicente Dattoli, movimentaram esta semana o Chalé da Praça XV, no Centro Histórico de Porto Alegre, em mais um lançamento da Bá Editora. Deise Nunes e Lair Fërst DANI BARCELLOS/JC Juarez Fonseca DANI BARCELLOS/JC

