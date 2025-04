Quatro ases e um fenômeno

Os maestros Evandro Matté, Lutero Rodrigues, Antônio Carlos Borges-Cunha e Fredi Gerling contaram com a performance inspirada do pianista de origem romena, Cristian Budu, para o concerto de comemoração ao 40º aniversário da Orquestra do Theatro São Pedro, na quinta-feira que passou. Com os quatro maestros se revezando à frente da orquestra, o programa incluiu peças de Mikhail Glinka, Fernando Mattos, Bedrich Smetana, Heitor Villa-Lobos e no segundo ato, Edvard Grieg. O Teatro Simões Lopes Neto esteve lotado para a homenagem que ainda teve o descerramento de uma placa alusiva ao momento. Na plateia, Luiza Silla, Ana Mariano, Alice Urbim, Geraldo Lopes, José Roberto Goldim, Flávio Leite, Adrian Kissmann entre muitas outras presenças. Max Uriarte e Cristian Budu VITÓRIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC

Celebração no Butikin

Sofia Refinetti Teixeira (d) com Léo Stockinger e Mariana Bertolucci NOTRE DESIGN/DIVULGAÇÃO/JC

Sofia Refinetti Teixeira, ao lado de Ricardo Teixeira, foi muito festejada pela passagem de seu aniversário no último sábado, no Encouraçado Butikin, por amigos e frequentadores da casa noturna, que tem feito sucesso em Porto Alegre. Embalados pelas ótimas bandas Nacional Kid e Pop Top, a noite prolongou os brindes em torno da aniversariante, reunindo Dado Schneider, Tiana Burman e Fernando Bastos, Mari Kerber, Léo Stockinger e Mariana Bertolucci, Flávio Borges e Roberth Greco, Gonzalo Lamego e Kyler Johnson, Tati Sulepa, Karime Costalunga e Cristiano Bertolucci, Eduardo Alvares, Marcos Pintos, entre outro tanto de amigos.

Arte no Prato

Chef Matheus Monteiro com sua criação no Café da Catedral IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O chef Matheus Monteiro, atualmente integrando a equipe do Café da Catedral, apresentou na tarde de domingo sua criação para o projeto Arte no Prato, da 14ª Bienal do Mercosul, para imprensa e convidados. Buscando inspiração no Estalo, o mote curatorial da mostra de arte, o prato Terra e Céu é pura terra gaúcha, originalidade e ingredientes produzidos por aqui. Um mix de grãos com cogumelos frescos, terra de nozes com carvão ativado, gel de ruibarbo, ovo pochê e a sofisticada trufa Sapucay remetem diretamente à simbologia do local que abriga o café.



