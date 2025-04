Portas para a arte

Do outro lado da Praça da Matriz, Carmen Ferrão declarava aberta a 14ª Bienal do Mercosul, com o Salão Nobre da Catedral Metropolitana absolutamente lotado de artistas, empresários, políticos, amigos e colaboradores da mostra de arte. Envolvendo museus, galerias, espaços públicos e restaurantes com pratos criados para o período da mostra, a noite contou ainda com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário de desenvolvimento econômico, Ernani Polo, que deram as boas-vindas a mais uma ação cultural que faz a cidade vivenciar e descobrir propostas artísticas inovadoras.