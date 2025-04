Senhor liberdade

A entrega do Prêmio Liberdade de Imprensa da Associação Nacional de Jornais (ANJ) de 2025 ocorreu na residência do empresário e presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky, em uma recepção privada, ao cair da tarde da quinta-feira passada. Nelson Sirotsky, publisher do Grupo RBS; João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo; Francisco Mesquita Neto, vice-presidente da ANJ, coordenador do Comitê de Liberdade de Expressão da ANJ e presidente do Conselho de Administração da S/A O Estado de S.Paulo; e Mércio Tumelero, presidente do Conselho do Jornal do Comércio, estiveram entre os convidados da cerimônia. Com mais de 65 anos de história na RBS, atuando desde o início da formação da empresa, fundada pelo irmão, Maurício Sirotsky Sobrinho, Jayme se notabilizou como incansável batalhador pela liberdade de imprensa, defensor intransigente do jornalismo de qualidade e embaixador do Brasil no cenário internacional.