Farol da economia gaúcha no Marcas de Quem Decide

Em sua 27ª edição, o evento Marcas de Quem Decide, promoção do Jornal do Comércio com pesquisa executada pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), apresentou seus resultados no Teatro Fiergs, ontem, trazendo o termômetro em que o empresariado gaúcho aponta suas marcas mais lembradas e preferidas, em um momento de retomada do Rio Grande do Sul. Indutor de negócios e sinalizador do futuro, o levantamento revelou dados decisivos sobre diversos setores da economia do nosso Estado. Dirigentes empresariais, lideranças do cooperativismo gaúcho, executivos e gestores públicos, como os secretários do Estado Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico, representando o governador Eduardo Leite), Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Fabricio Peruchin (Justiça), além do prefeito Sebastião Melo e presidentes de entidades de classe, como Leonardo Lamachia (OAB-RS), tiveram a acolhida do presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, durante o café da manhã de boas-vindas que antecedeu a cerimônia. Laura Porto com Leonardo Lamachia, presidente da OAB-RS DANIELA BARCELLOS/JC Elizeu Pereira DANIELA BARCELLOS/JC Thomas Oderich DANIELA BARCELLOS/JC

Leilão de arte e antiguidades

O Garimpo Leilões e Paulo Gasparotto irão apregoar exclusivamente online, hoje e amanhã, a partir das 19h, peças de arte originais como poleiros artísticos para pássaros de grande porte, entre objetos em prata e Christofle. Um pilão de porcelana alemão, da decoração da boate Baiúca, que fez sucesso na noite porto-alegrense, integra o acervo que pode ser visitado até esta quarta-feira, na loja da Garimpo Leilões.

Identidade artística

Beatriz Araújo, Eduardo Leite, Adriana Boff e Maria Fernanda Santin EVANDRO OLIVEIRA/JC

A noite em que se comemoravam os 33 anos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, (MAC-RS), reuniu autoridades e colaboradores do museu de arte nos jardins da ala residencial do Palácio Piratini. Na ocasião, foi apresentada a nova identidade visual do MAC-RS e anunciada oficialmente a inauguração de sua nova sede, no 4º Distrito de Porto Alegre, com abertura ao público prevista para agosto deste ano. Com acervo dividido, será ampliada sua atuação para além das salas atualmente ocupadas na Casa de Cultura Mario Quintana. O governador Eduardo Leite; a secretária de Cultura, Beatriz Araújo; a diretora do museu, Adriana Boff, e a presidente da Associação dos Amigos do Museu (AAMACRS), Maria Fernanda de Lima Santin, apresentaram as novidades. Circularam por lá Ana Fagundes, Elvira Fortuna, Ana Aita, André Venzon, Clarice Chwartzmann, Cris Geyer, Liana Marcantônio, Fernanda Carvalho Garcia, Ana Spíndola, entre muita gente mais. Silvio Bento e Elvira Fortuna EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí