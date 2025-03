A recriação humana, exposição no Museu de Arte do Paço

Valeu esperar uma semana pela abertura da exposição Homo Machina Reloaded, do médico e escultor Paulo Favalli, no Museu de Arte do Paço, na antiga sede da prefeitura municipal. A lado do iluminador, Alexandre Lopes Fagundes, Favalli exibiu suas criações valorizadas por efeitos de luz e sons, expressas em esculturas, engrenagens e modelagens que recriam e ressignificam a anatomia humana. Com curadoria de José Francisco Alves, projeto expográfico de Laura Cabeda Hagel e engenharia de hardware e software de Tamir Forneck Dall'Alba, o que se vê na mostra são peças surpreendentes, com algumas referências artísticas de Leonardo Da Vinci, Degas, do universo high-tech, feitas em bronze, cerâmica e argila, ambientadas com sons e imagens, que remetem ao universo da anatomia humana e seus desdobramentos. Imperdível.

Alô, alô, Elis Regina!

As comemorações pela passagem dos 80 anos de Elis Regina, esta semana, comprovaram, entre tantas coisas já ditas pelos especialistas, que Elis, 43 anos depois de sua morte, tem repertório de sobra para qualquer ideia de show. Prova disso, foram as escolhas de Laila Garin, na Casa de Cultura Mario Quintana, e Rê Adegas, no Grezz. Enquanto a primeira fez uma viagem pelo tempo em sua abordagem, a segunda privilegiou as canções mais ritmadas de Elis, as mais emblemáticas de suas gravações, em que os desafios vocais são exigidos. Sem ignorar momentos sublimes, como Atrás da porta e Se eu quiser falar com Deus, que ambas cantaram na perfeição. O que ressalta nas duas homenagens, é o valor de tudo o que Elis deixou gravado, na memoria, nos discos, shows e momentos decisivos para a música brasileira.

O novo Teatro Simões Lopes Neto

A coletiva de imprensa que apresentou os detalhes da construção, investimentos e a futura programação do Teatro Simões Lopes Neto, integrante do Multipalco Eva Sopher, ocorreu na manhã da terça-feira, no Teatro Oficina Olga Reverbel. O governador Eduardo Leite, a secretária de cultura, Beatriz Araújo, o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Holfeldt, e a diretora de programação artística, Gabriela Munhoz, conduziram a apresentação das novidades. Em seguida, a visita às obras teve o acompanhamento dos arquitetos responsáveis pelo projeto, Dalton Fernandes e Julio Ramos Collares, que revelaram para a coluna detalhes da construção e a edição de um livro sobre a arquitetura do Multipalco que será lançado em 23 de abril, com imagens do projeto, sua história e fotos da construção.

Bom conselho

Entre as curiosidades reveladas na conversa com os arquitetos, um encontro de Eva Sopher com Tônia Carrero, Eva Wilma e Nathalia Timberg deu conta de um conselho que as atrizes que privavam da amizade de dona Eva deram a ela, para que aumentasse o número de poltronas do novo teatro, pois os ingressos poderiam ser mais acessíveis ao público. O que foi repassado imediatamente aos arquitetos. Assim, a capacidade da plateia pode chegar a 610 lugares.

Galeria da semana

Rosani Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de POA, com Elaine Deboni, no coquetel de lançamento da Trend Sul, na sede da ACPA Mariah Muniz Kuhn recebeu amigos e clientes para comemorar um novo capítulo na história da sua loja multimarcas, Cactus Diego Vacchi, curador e idealizador da exposição Ó, que delícia de carnaval, que encerrou domingo, na Galeria La Photo Mariano Scorpaniti, Paulo Silveira e Camilo Scorpaniti lançaram os paninis, nova opção na Santi Pizzería Napoletana, na Casa Prado EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí

Mostra no Píer do Gasômetro reúne imagens de sete fotógrafos na Galeria Escadaria na coletiva Identidades, que abrirá neste domingo, dia 23 a partir das 16h, no Pier da Usina do Gasômetro, com curadoria do produtor e fotógrafo Marcos Monteiro. A visitação segue até final de maio, no espaço ao ar livre.

A solenidade de Inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, que conclui as obras do Multipalco Eva Sopher, acontecerá no dia 27 de março, seguida da apresentação da ópera Turandot.

Na mesma data, abre a 14ª Bienal do Mercosul, às 19h30min, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre.