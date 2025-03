Sonoridades latinas

O lançamento do clipe de Indira y Los Brascubas Trio, integrado por Claudio Calcanhotto, Luciano De Leon e a cantora Indira Castro, que teve direção de Adriana Calcanhotto, será no dia 27 de março, às 22h30min, com show no Blue Note Rio, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Produzido e gravado em Porto Alegre, o trio de voz e percussão registrou Idilio, música tradicional do repertório caribenho, que encontrou na voz da cubana, Indira, a sonoridade perfeita para a concretização do projeto dos músicos gaúchos. Os ritmos afro-cubanos, os boleros, cha chas, rumbas, changuís e son montunos são integrados à música brasileira e constam no playlist do show de lançamento. Já na gravação do clipe, deu para notar o perfeito entrosamento do grupo que está saindo para a estrada com o trabalho. Nelson Motta assina embaixo no material de divulgação. Adriana Calcanhotto dirigiu o clipe Idilio IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Conexões entre paladar e memória

Roberta Sudbrack MARCOS MOREIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Para pilotar o novo restaurante Ocre, criado no exclusivo Wood Hotel, em Gramado, o Grupo Casa escalou a chef Roberta

Sudbrack que criou as bases e deu o tom do cardápio da novidade gastronômica da Serra Gaúcha, cuja estreia será em 3 de abril. Responsável pela curadoria e direção criativa das opções culinárias do hotel, além do Bar de Charcutaria, Roberta traz uma cozinha sem rótulos e sem rigidez, optando por sabores que conectam tempos, mesclando tradição e modernidade. O resultado é um cardápio atemporal, onde o gosto cheira pelas mãos de uma das chefs mais importantes do cenário nacional. Leia matéria completa no site do JC.

Holofote para a moda no Iguatemi

Shirley Mallmann GABRIEL NOT/DIVULGAÇÃO/JC

O Shopping Iguatemi voltará a ser o palco da moda brasileira entre os dias 25 e 27 de março, com a realização do POAFW, retomando seu lugar como propulsor de novidades do mundo fashion. Conduzido pelo expert Paulo Borges, que é presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa, além de criador do São Paulo Fashion Week. Na programação, desfiles, talk shows, a exposição Joias da Rainha, homenagem à jornalista de moda, Regina Guerreiro e desfile de Lino Villaventura na estreia. Estrelando a campanha do Porto Alegre Fashion Week, a modelo gaúcha Shirley Mallmann.

Momento celestial na Ospa

Ekaterina Dvoretskaya VINICIUS ANGELI/DIVULGAÇÃO/JC

O concerto de abertura da temporada artística da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que está completando 75 anos em 2025, colocou a Casa da Ospa nas nuvens, na sexta-feira que passou. Não só pelo programa, Glière e Rimsky-Korsakov, escolhido e regido pelo maestro Manfredo Schmiedt, mas pela presença magnética da harpista russa Ekaterina Dvoretskaya. Estreando também um novo dia para seus concertos semanais, o programa de abertura deu o tom do que virá de inovação e qualidade de repertório da orquestra daqui para a frente. Aos 23 anos, Ekaterina, emprestou um clima celestial ao concerto, com seu talento, delicadeza e precisão na maturidade com que se apresentou.

Ordem do Mérito Comercial

JOÂO ALVES/DIVULGAÇÃO/JC

A Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul, concedida a personalidades e instituições que contribuíram para o desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo gaúcho, foi entregue a Zildo De Marchi (D) e Moacyr Schukster, por Luiz Carlos Bohn na sede da Fecomércio. O Hospital Banco de Olhos São Pietro, referência em oftalmologia no RS, e o Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas apresentaram as melhorias realizadas nas estruturas físicas, equipamentos e organização da instituição, na semana passada, contando com a presença de Luciano Zuffo e Daniel Giaccheri, na recepção. Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, participou da cerimônia EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí