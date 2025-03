Chef gaúcha premiada, Roberta Sudbrack estreia em hotel de Gramado

Chegou quem faltava. Para pilotar o novo restaurante Ocre, criado no exclusivo Wood Hotel, em Gramado, o Grupo Casa escalou a chef Roberta Sudbrack, que criou as bases e deu o tom do cardápio da novidade gastronômica da Serra Gaúcha.

Responsável pela curadoria e direção criativa das opções culinárias do hotel, além do Bar de Charcutaria, Roberta criou uma cozinha sem rótulos e sem rigidez, optando por sabores que conectam tempos, mesclando tradição e modernidade.

Tudo feito com os melhores ingredientes do Rio Grande do Sul e do Brasil, sempre frescos, que combinados com a criatividade e as execuções técnicas precisas, valorizam e respeitam o produto e o produtor, características essenciais do seu pensamento culinário, resultando em um cardápio atemporal, onde o gosto cheira pelas mãos de uma das chef’s mais importantes do cenário nacional .



Chef premiada

Chef premiada



A premiada chef gaúcha é conhecida por suas premiações mundo afora. Ela já foi eleita como a melhor da América Latina, a primeira chef do Comitê Olímpico Brasileiro, em sua campanha nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e a primeira chef do Palácio do Alvorada, residência oficial dos presidentes brasileiros, na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995/2002). é conhecida por suas premiações mundo afora. Ela já foi eleita como a melhor da América Latina, a primeira chef do Comitê Olímpico Brasileiro, em sua campanha nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e a, residência oficial dos presidentes brasileiros, na gestão do ex-presidente

Roberta já serviu reis, rainhas, príncipes e princesas e os maiores chefes de estado e presidentes, quando em visita ao Brasil, sendo reconhecida como uma das maiores chef’s brasileiras de sua geração, acumulando dezenas de prêmios.

Expandindo horizontes

Roberta sabe como ninguém despertar prazeres sensoriais inesquecíveis. E está assinando o seu primeiro projeto gastronômico fora do Rio de Janeiro, pois acredita que "a gastronomia faz parte da experiência de uma viagem, seja ela de que natureza for", conclui. Gramado, por enquanto, é o primeiro e o único destino de uma dessas suas viagens no Brasil, que, além dos seus atrativos naturais terá a exclusiva comida da chef.

experiência gastronômica já começa no ineditismo do Bar de Charcutaria – o primeiro de Gramado MARCOS MOREIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Experimentação

A experiência gastronômica já começa no ineditismo do Bar de Charcutaria – o primeiro de Gramado - para aproveitar dessa arte e degustar uma variedade de embutidos da região Sul, de outras partes do Brasil e algumas preciosidades do mundo, que serão finamente laminados na hora, em um fatiador manual que a chef trouxe de suas andanças mundo afora e restaurou especialmente para o restaurante.

Nele, as tábuas de charcutaria são protagonistas: embutidos artesanais, queijos brasileiros e acompanhamentos preparados com técnica e afeto. Puro sabor experimental. O cardápio é enxuto, fresco, feito para compartilhar, sempre com um toque de fogo e um convite a boa conversa e ao prazer sem pressa. Toques precisos de uma chef que tem conhecimento da terra, de suas raízes e projeta para o mundo sua arte criativa baseada em sabores e especialidades que conectam paladares e memórias.

O bar fica no Wood Hotel Gramado, localizado na rua Mário Bertoluci, 48. O telefone é o (54) 3295-2005. No Instagram, o perfil é @hotelwoodgramado/.