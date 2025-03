Programação musical da Ospa para 2025

O regente Manfredo Schmiedt e o presidente da Ospa, Gilberto Schwartsmann, dividiram as atenções com a harpista russa, Ekaterina Dvoretskaya, durante a cerimônia de apresentação da programação da temporada artística da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no Complexo Cultural da Casa da Ospa, nesta semana. Entre as muitas novidades anunciadas, a criação da Academia de Música Clássica, a revista que será publicada trimestralmente com a programação dos concertos e as homenagens a grandes nomes da cultura que acontecerão ao longo de 2025. Ao todo, serão mais de 100 obras executadas, com maestros e solistas nacionais e internacionais convidados. E mais, óperas, concertos pop, concertos no interios do Estado e uma nova gravação da Salamanca do Jarau. A solista russa que deu uma canja durante a cerimônia é a convidada do Concerto de Abertura da Temporada, nesta sexta-feira, dia 14, às 20h, na Casa da Ospa. Ekaterina Dvoretskaya, solista de harpa THAYNÁ WEISSBACH/JC

Noite de homenagens

Patrícia Aragão EVANDRO OLIVEIRA/JC

A apresentação e lançamento da revista com o Balanço Social de 2024 do Imama-RS proporcionou uma noite de homenagens, na quarta-feira passada, quando Cintia Seben e sua equipe de voluntárias entregaram flores e certificados à colaboras da entidade pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Laura Medina, Patrícia Aragão, Sâmara Raíssa Schmidt Aguiar, Madeleine Müller, Fernanda Nunes da Rosa e Sarah Hoffmeister, estavam entre as 12 mulheres destacadas pelo cerimonial. A noite também premiou empresas e entidades colaboradoras dos projetos sociais e ações na luta contra o câncer de mama no Rio Grande do Sul. Cintia Seben e Lucy Bonazzi EVANDRO OLIVEIRA/JC Lisiane Plentz Russo, Juliana e Janice Fürstenau EVANDRO OLIVEIRA/JC



Futuras candidatas

Tiana e Martina Burmann EVANDRO OLIVEIRA/JC

Integrantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer e da Liga Jovem estiveram reunidas no fim da tarde da última terça-feira, no Pavilhão da Piscina, no Country Club, para apresentar o trabalho voluntário da instituição às futuras candidatas aos títulos de Glamour Girl e Glamour Friend de 2025. Com data marcada para 14 de novembro, o baile das glamours mais uma vez elegerá suas duas representantes que participarão das atividades da Liga ao longo do próximo ano. Vera Bernardes, Nelma Wagner Gallo e Cátia Vechio recepcionaram as novas candidatas e suas mães durante o encontro. Sofia Flores EVANDRO OLIVEIRA/JC Luiza Perondi EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí