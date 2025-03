Palco iluminado

Para inaugurar o teatro que leva seu nome, o ator Zé Adão Barbosa instalou uma mesa de som no centro do palco, cercada de réplicas do Oscar e sombrinhas de Frevo, e comandou orgulhoso a abertura de seu novo espaço, no dia de seu aniversário. Durante a noite de quarta-feira passada, amigos da classe artística, políticos, empresários e jornalistas passaram pelo baile de carnaval preparado para a ocasião. Gilberto e Leonor Schwartsmann, Magda Beatriz, Sofia Cavedon, Francisco Marshall, Alice Urbin, Lígia Walper, Adriane Motolla, Zorávia Betiol e Paulo Gasparotto, entre muita gente mais, circularam ao lado de João Carlos Castanha e Lauro Ramalho, que, vestindo fantasias de luxo, ajudavam a receber os convidados. Alter ego de Lauro Ramalho, a impagável Laurita Leão foi coroada como a rainha do carnaval, e até um concurso de fantasias movimentou a divertida noite de quarta-feira de cinzas.  Gilberto e Leonor Schwartsmann IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC  João Carlos Castanha IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC  Laurita Leão, posando ao lado do tótem criado por Edegar Rissi, divertiu os convidados IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Expandindo horizontes

Letícia Wierzchowski IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A escritora Letícia Wierzchowski passou o feriadão de Carnaval em Porto Alegre, finalizando o roteiro de sua novela Romaria, cuja direção será de Jayme Monjardim e deve estrear ainda em 2025, na tela da Band. A autora de livros de sucesso como Ponte para Terebin, O menino que comeu uma biblioteca e A Casa das Sete Mulheres, entre muitos outros sucessos editoriais, revelou que aproveitou o feriadão na cidade tranquila para se dedicar ao novo trabalho.

Passarela para o empresariado

Alexis de Vaulx e Carla Lubisco DIVULGAÇÃO/JC

A personal Carla Lubisco mal chegou de Nova York e já embarcou para o Rio de Janeiro, onde participou de algumas noites de Carnaval no Camarote Global Hospitality, com o amigo Alexis de Vaulx, um dos sócios do empreendimento, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Em conversa com a coluna, Alexis relatou que o camarote tem um conceito inovador voltado para o mercado corporativo em uma grande ação de networking, marketing de relacionamento e endomarketing durante o maior show da terra. E explicou que "são grandes empresas nacionais e internacionais presentes com seus clientes, stakeholders e programas de recompensas que são uma injeção na veia de muita alegria e consequentes bons negócios ao longo do ano. Aqui a celebridade é o empresariado que conduz e move a economia do planeta", arrematou.

O que há de bom

Sorvete libanês é sucesso em São Paulo IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Desde que inaugurou sua filial em São Paulo, a Bachir Brasil, cuja matriz é em Beirute e só possui uma outra filial em Paris, se tornou ponto de referência quando se trata de tomar um sorvete de sabor inesquecível. Com 80 anos de história, a especialidade libanesa arregimenta longas filas em seus três pontos de venda na capital paulista. Com sorvetes 100% naturais, sem essências artificiais nem gorduras trans, o que se encontra por lá são sabores exóticos, típicos da origem e criativos em suas opções. Se quiser chegar ao âmago da experiência, é só escolher o sorvete de flor de laranjeira com cobertura de pistache iraniano, servido em uma casquinha que permite alcançar uma dimensão mais elevada em sabor.



