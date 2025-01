Bênção Nupcial na Serra

Emoção & descontração

A recepção, ao cair da tarde, na Casa Nuvole, teve o serviço primoroso tanto do chef Lúcio Moraes, quanto dos drinques de Dudu das Caipiras. A apresentação da Cinnamon Jazz, no terraço em que um grande lounge foi montado para abrigar a ala mais jovem da festa, motivou a descontração dos convidados. Serviço primoroso, local perfeito, decoração sóbria, amigos próximos e familiares complementaram a distinção da ocasião. Entre as presenças, o avô da noiva, Delmar Jarros, e nomes como William Ling, Gilberto Guaspari, Silvana Zanon e Laura Malcon, além dos casais Davi e Rosane Randon, Gilberto e Leonor Schwartsmann, Marco Nahas e Leila Bortoncello, Marivaldo e Shirlei Tumelero, Paulo Afonso e Lisette Feijó, Roberto e Ivete Weber, Martin Brugger Titton e Kirsten de Króes, Márcio e Cris Ramos, Adriana e Luciano Hofmeister Martins Costa, Lia e Dakir Duarte, Margot e Demóstenes Beck Pinto, Helena e Jaime Cimenti, e Tallis Gomes com a noiva Marcela Lopes.