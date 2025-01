Para ver a arte

Iniciando suas atividades como diretor cultural da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), Nicholas Bublitz convidou a professora de história da arte Tânia Bian para uma palestra, que ocorreu na noite de sexta-feira passada. Com ingressos solidários para ações beneficentes, um ótimo público prestigiou o encontro que abriu a programação cultural do clube praiano. O tema que enfocava personagens e quadros célebres, teve total participação da assistência que contava inclusive com a pequena Maria Vitória Petry Bian, de 3 anos, neta de Tânia que assistiu pela primeira vez a uma palestra da avó. Marcelo Hübner, Neneca Jung, Margarida Gradin, Angela Wolf, Maria Rita Santanna, Diana e Carlos Alberto Pippi da Motta, Newton Kalil e Jane Oliveira estavam lá. Gabriel e Ana Saibro, casal presidente da Saba IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O senhor teatro

Zé Adão Barbosa JONATHAN HECKLER/arquivo/JC

O ator, diretor, professor e agitador cultural, Zé Adão Barbosa não é exatamente uma pessoa conformada, por isso, com 45 anos de carreira que completa este ano, depois de montar seus próprios espetáculos, criar sua escola de formação de atores e incentivar o surgimento de uma nova geração de profissionais de teatro, cinema e televisão, agora terá seu próprio espaço. Será com uma festa de carnaval que o Teatro Zé Adão Barbosa será inaugurado no dia 5 de março, e posteriormente, com uma grande montagem a ser dirigida por Luciano Alabarse com ele no elenco e mais Janaína Pellizon. O projeto ainda é mantido em segredo mas promete ser "um dos grandes textos da dramaturgia universal com um cenário exuberante", acrescenta Zé Adão. O espaço de 720 m² localizado na rua Álvaro Chaves, 462, no bairro Floresta, abrigará não só teatro, mas shows, exposições e demais eventos culturais. Com o espírito dele!

Dois clássicos em cena

A criação de Ziraldo para o Encouraçado Butikin, em releitura de Edegar Rissi IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Foi o jornalista Paulo Gasparotto quem chamou a atenção da coluna para o centenário de lançamento do filme Encouraçado Potemkin, de Serguei Eisenstein, cujo nome inspirou o advogado Ruy Sommer a criar o lendário Encouraçado Butikin, que em 2024 reabriu suas portas em Porto Alegre. O filme russo que se tornou célebre pela cena do carrinho de bebê caindo na escadaria do porto enquanto uma rajada de metralhadoras é disparada, foi lançado em 1925 e entrou para história do cinema mundial. Ricardo Teixeira e Sofia Refinetti Teixeira, atuais empresários à frente do clube noturno, preparam para breve uma comemoração alusiva à data, inclusive com uma projeção do filme no Butikin. A casa reabre hoje, 14 de janeiro.

O que vem por aí

Diego de Godoy e Patricia Parenza comandam o Gudinaite na Céu de Verão ENRIQUE SALGADO/DIVULGAÇÃO/JC