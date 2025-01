Festival de teatro anima verão multicultural em Porto Alegre

O lançamento e exibição do documentário Uma história de verão, dirigido por Vitório Beretta, abriu festivamente a 26ª edição de um dos mais aplaudidos e reverenciados projetos culturais gaúchos: o Porto Verão Alegre. Na noite de quarta-feira, artistas, produtores, apoiadores e patrocinadores da ideia estiveram reunidos no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher, para assistir a estreia do filme que narra o surgimento da ideia do festival que rompeu a tradição que que "teatro não era coisa de verão". José Victor Castiel e Rogério Beretta, atores e produtores, se uniram em torno da ideia e levaram avante uma proposta que, aos poucos, englobou toda a classe artística, criando plateias e formando um hábito que acaba de estrear. Inclusivo, divertido, democrático, abrangente, revolucionário, o festival de teatro que mudou a cara do verão gaúcho segue até o dia 26 de fevereiro repleto de atrações. Confira! Rogério Beretta e Zé Vitor Castiel, idealizadores e produtores do PVA EVANDRO OLIVEIRA/JC Juliano Passini e Suzi Martinez estreiam espetáculo no festival EVANDRO OLIVEIRA/JC

Seleção de arte

A Pinacoteca da Associação dos Juízes do RS (Ajuris) está com inscrições abertas para artistas interessados em expor durante 2025. Uma das propostas da Pinacoteca é oferecer oportunidade para talentos locais apresentarem suas obras de diferentes expressões artísticas, como fotografia, escultura, pintura, gravura, desenho, tapeçaria e demais suportes em artes visuais. Este ano a curadoria das 4 exposições será de Diego Groisman, ex-diretor da Casa de Cultura Mario Quintana. A Pinacoteca funciona no térreo do Foro II, no bairro Praia de Belas. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de janeiro. Mais informações no site da Ajuris (ajuris.org.br).

Comemoração Italiana

Em sua 3° edição, o jantar Notte Italiana, acontecerá nesta sexta-feira, dia 10, às 20h, no Guarita Gastronomia Torres, dentro do Parque da Guarita, abrindo as comemorações dos 150 anos de imigração italiana no RS, pelo Litoral Norte. O cantor Fabiano La Falce com seu trio, fará o show após o jantar seguido de pista de dança. No repertório os clássicos italianos, um bloco dançante de músicas latinas e o fechamento com as típicas tarantelas. Informações e reservas pelo Instagram @sanlopez.producoes

Um dia parao leitor

Elvio Gonçalves, escritor, na Biblioteca Pública do Estado TÂNIA MEINERZ/JC