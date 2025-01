Passeio pelo Vale da Lageana, em Gramado, é um abraço da natureza

Uma das vistas mais impactantes da Cascata do Caracol, ou do Véu de Noiva, como é conhecida a queda d'água que tanto já inspirou poetas e compositores, é o Pé da Cascata. O passeio pelo Vale da Lageana, conduzido pela Brocker Turismo, é uma opção atraente para o verão, principalmente pelo contato com a natureza exuberante do lugar e da trilha de cerca de 3 horas, de ida e volta, que leva até lá, guiada por Gleydson Alex Dantas. Além da paisagem, um balanço faz a diversão dos turistas para fotos e vídeos memoráveis. Antes, porém, é possível conhecer a Casa da Vó Ivone, uma casa típica da época da colonização alemã e conhecer os detalhes dos moradores que descobriram o local e plantaram muitos dos pinheiros que estão por lá. Uma ótima opção para um passeio de verão. @pedacascataexplorer



De casa nova

Nelson Wilbert, Mara Prates e Felix Bressan, sócios na Ocre Galeria EVANDRO OLIVEIRA/JC

Nelson Wilbert, Mara Prates e Félix Bressan estão mudando a Ocre Galeria do Centro Histórico para uma nova sede na Zona Norte de Porto Alegre. O endereço da avenida Polônia, no bairro São Geraldo, está previsto para ser inaugurado em 25 de janeiro, com uma exposição de 50 artistas de seu acervo. A expansão já vinha sendo gestada quando a enchente de maio alterou os planos. Agora, a galeria reconhecida pela representação de artistas gaúchos, retoma seu trabalho em uma sede moderna e adaptada para suas necessidades. "A mudança para um novo local surge como uma evolução natural e necessária, buscando atender ao nosso crescimento, com um espaço expositivo maior e uma estrutura mais adequada para nosso acervo, possibilitando a continuidade e ampliação de nossas atividades", comenta Wilbert, que também é artista plástico. @ocregaleria Fachada da nova sede da Ocre Galeria DIVULGAÇÃO/JC

Recanto Maestro

Carla Maffioletti e Eiko Senda no concerto regido por Antônio Carlos Borges-Cunha ACERVO FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI/DIVULGAÇÃO/JC