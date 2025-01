Olha Só: retrospectiva dos eventos e bons encontros de 2024

Pessoas e momentos fazem o dia a dia da coluna. Percorremos ao longo do ano uma infinidade de eventos e acontecimentos sociais, culturais, empresariais, inaugurações e premiações cobrindo um amplo espectro humano e social. Mais uma vez, acompanhamos celebrações e fatos que entram para a história da Capital, destacando quem está a frente de notícias significativas para a sociedade gaúcha. Estar onde as coisas acontecem é mais do que um privilégio, é um dever de ofício. Prestigiar quem faz e é notícia, relatar momentos únicos, noticiar ações construtivas que servem de exemplo e geram frutos para muitos, isso tudo é o motivo de a coluna existir. Nesta primeira página de 2025, uma pequena retrospectiva de momentos importantes que fizeram a história do ano que passou em Porto Alegre. Que venham mais e melhores flagrantes como estes!