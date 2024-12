A festa da Engenharia no palco do Theatro São Pedro

Andréa Brondani da Rocha, diretora da Mútua RS, com Vinicius Marchese, presidente do Confea

A 39ª edição do Troféu Engenheiro do Ano e a 23ª edição do Prêmio Destaque Acadêmico da Sociedade, promovidos pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (Crea-RS), ocupou o palco do Theatro São Pedro, na quarta-feira passada, destacando José Carlos Keim, engenheiro civil, e Maurício Loss, engenheiro químico, da área pública; Rafael Sacchi e Nelson Albrecht Quites, da área privada, além dos destaques acadêmicos. Com lotação absolutamente completa, a cerimônia marcou também os 90 anos do Crea-RS, com a outorga da Medalha do Mérito Farroupilha, entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adolfo Brito (PP), recebido por Nanci Walter, atual presidente da entidade. Os festejos seguiram na área externa do teatro com serviço de coquetel para confraternização.

Retratando o mundo

A simpática Livraria Erico Verissimo acolheu no sábado passado o lançamento do livro Flavio Del Mese: Um nômade pelo mundo, que relata, em um misto de memórias e álbum fotográfico, as inúmeras viagens do automobilista, fotógrafo, piloto da aviação civil e colecionador de arte, que aos 90 anos mantém um fôlego invejável. A partir de narrativas para Susana Gastal, a coautora da obra, o livro proporciona que se acompanhe suas andanças pelo mundo, com direito a fotos, curiosidades e comentários explicativos. Marcelo Medeiros, Eurico Salis, Santiago, entre outros, prestigiaram o lançamento.

Repercutindo o fim de semana

Edvandro Costa e Luciano Medeiros, no Double Tree by Hilton, a primeira edição do Origens na Brasa promoveu o Encontro do Sol e o Fogo, no terraço, debruçado sobre o Guaíba, com quatro estações de assados, preparadas pela equipe do Luxo do Gaúcho, que trouxe especialidades da parrilla e das carnes na brasa, entre muitos drinques. FILIPE SEVERO/DIVULGAÇÃO/JC

Gustavo Bing subiu ao palco do Teatro do Bourbon Country na noite de sábado com seu aplaudido Sinatra 1915 Tribute, para um show memorável em que interpretou com muito talento standards da lenda norte-americana, Frank Sinatra. A participação especial da cantora Stephanie Lii cantando em dueto com Gustavo What a wonderful world, foi outro destaque do show.

A participação especial da cantora Stephanie Lii cantando em dueto com Gustavo What a wonderful world, foi outro destaque do show.

O que vem por aí

A Terça Lírica ocupará hoje o hall do Palácio da Justiça com o Especial de Natal que encerra a temporada 2024, às 19h, com direção artística de Flávio Leite e participação dos solistas da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul - CORS, com entrada gratuita.

Nesta terça-feira, Sady Homrich e Rafa Braz estarão no Encouraçado Butikin para uma Degustação Acústica, harmonizando o melhor do pop-rock nacional e internacional com bate-papo em torno de cervejas artesanais e música.

Hoje será a inaugurada a sede da Design Week POA, no Pontal Shopping, para convidados.

Flávia Alvarez, vice-presidente da AHMI, receberá na quinta-feira, dia 19, na Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Porto Alegre, o título de Cidadã Honorária por seus relevantes serviços prestados na área beneficente.