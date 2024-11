Jantar do Coração

O jantar anual do Instituto do Câncer Infantil, na quinta-feira que passou, realizado na Associação Leopoldina Juvenil, foi mais uma ocasião em que não só os benfeitores, amigos e colaboradores promoveram uma grande confraternização, mas a presença das crianças atendidas pela entidade reforçou ainda mais o sentido da realização do evento. Algemir Brunetto, fundador e superintende do ICI, contou com a presença de Lauro Quadros, seu presidente de honra; Valéria Leopoldino, primeira dama do município representando o prefeito Sebastião Melo; Fernando Ritter, secretário municipal de saúde e de Otélio Drebes, mais recente aliado da entidade, em uma noite memorável. Rafael Malenotti em A Tremenda Noite do Rei, um tributo à dupla Roberto & Erasmo Carlos, com a participação de Tonho Crocco e o Guri de Uruguaiana, tornaram a noite musical ainda mais pulsante, com cerimonial a cargo de Eduarda Streb e Sérgio Do Erre. Algemir Brunetto e Valéria Leopoldino, no Jantar do Instituto do Câncer Infantil EVANDRO OLIVEIRA/JC Alberto Guerra e Roberto Correa Jantar do Instituto do Câncer Infantil EVANDRO OLIVEIRA/JC

A força de um olhar

Victor Hugo Porto com sua esposa Naide Gasperin TÂNIA MEINERZ/DELPHUS GALERIAJC

O artista visual caxiense Vitor Hugo Porto recebeu convidados para o lançamento de sua exposição Linha do tempo, na Delphus Galeria de Arte e Molduras, na última quinta-feira. Aos 70 anos de idade, Vitor, com 50 anos de carreira, contou na ocasião com a presença de Naide Gasperin, sua esposa, entre muitos amigos, em encontro promovido pela galerista Salete Salvador. Ao definir seu trabalho, Porto respondeu que "são olhos de eterna procura, assim como os meus olhos".

A Disney de Gramado

Dudu Kny e Paula Manéa com a filha Mariana IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O H Spoiler Day, ocorrido em Gramado no fim de semana passado, apresentou as novidades que marcam a nova fase da empresa, responsável pela criação da marca Hector, que completa 5 anos. Na manhã de sábado, o lançamento das novidades do conglomerado, que inclui a pizzaria e a hamburgueria temáticas, ocorreu no Palácio dos Festivais, revelando a expansão da empresa e seus planos para 2025. Um evento de Natal envolvendo seus personagens, um filme, um espetáculo musical no estilo Broadway, serviço de delivery, novos cardápios da Ferrovia Secreta, licenciamentos da marca para vinhos com a Jolimont e brinquedos no Alpen Park, foram anunciados pelos criadores da empresa, Paula Manéa e Dudu Kny, além da abertura da Era do Fogo, restaurante dedicado aos fondues. Cerca de 500 mil pessoas já passaram por suas mesas, gerando um faturamento em torno de R$ 50 milhões para a empresa até agora.

O enólogo Adolfo Lona com o neto, sommelier, Luca Lona abriram ao público a Vinícola Urbana Adolfo Lona, na sexta-feira passada, em Porto Alegre

O que vem por aí