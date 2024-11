Honra ao Mérito Comercial

O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, abriu o cerimonial de outorga da comenda Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul, que objetiva reconhecer entidades e personalidades por suas contribuições ao desenvolvimento do setor, entregue pela primeira vez no RS, na noite de terça-feira, na sede da Fecomércio-RS. A distinção teve como seu primeiro destaque o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros, empresário amazonense que veio a Porto Alegre especialmente para a ocasião. Com a presença do prefeito Sebastião Melo, a noite teve ainda a entrega da Medalha Nacional do Mérito Comercial da Paz Social - João Daudt D'Oliveira, instituída em 2023, que homenageou Luiz Carlos Bohn e o presidente de honra da Fecomércio-RS, Zildo De Marchi.



Os 10 anos do Ling

Vitor Araújo e Arnaldo Antunes EVANDRO OLIVEIRA/JC

O show que comemorou os 10 anos do Instituto Ling, na semana passada, reuniu em cena dois músicos extraordinários, ambos originais, mas similares em suas performances. Lágrimas no mar revelou para quem ainda não conhecia o talento do genial pianista Vitor Araújo que, mais do que acompanhar Arnaldo Antunes, mostrou ser um virtuose em solos inspirados. A participação da cantora Márcia Xavier foi outro ponto alto do show. A instalação Pulsar, criação de Dimitre Lima e Gabriela Castro, com curadoria de Gabriel Cevallos, cujos movimentos luminosos podem ser vistos na fachada do prédio e a inauguração da mostra A poética de Tunga - uma introdução, com curadoria de Paulo Sergio Duarte, integram as comemorações de aniversário do centro cultural.

Na pista do Jockey Club

Gil Irala ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

O Festival GP Bento Gonçalves foi a nova apresentação do tradicional circuito turfista de Porto Alegre, realizado no domingo passado, no Jockey Club do Rio Grande do Sul. Uma exposição de artes e tapetes promovida pelo galerista Nicholas Bublitz, no hall principal do Jockey Club, contou com Marcelo Hübner pintando cavalos e paisagens. Em sua 115ª edição, o Grande Prêmio Bento Gonçalves, no final da tarde, reuniu cavalos da raça puro-sangue inglês de corrida, disputada em pista de areia. Exposições de carros antigos, food truck e o o Sunset, no Salão Amarelo, animaram a tarde. O novo presidente do JCRS, Gil Irala e seu vice, Flávio Obino, foram os anfitriões da jornada esportiva. Magda Reis ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Galeria da Semana

Paulo Rabello, ex-presidente do BNDES, palestrou durante o Prêmio Equilibrista 2024, do IBEF-RS - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças TÂNIA MEINERZA/JC