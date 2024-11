Em sua 67ª edição, o Baile das Glamours, elegeu suas novas represdentantes que a partir de agora se integram à Liga Jovem e participarão das atividades de acolhimento e demais iniciativas da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Isabela Erdmann Malgarin foi eleita a Glamour Girl 2024 e Ana Beatriz Nunes Bergamo a Glamour Friend, escolhidas no ano em que a Liga está completando 70 anos e a Liga Jovem 40 anos de atividades junto ao Hospital Santa Rita, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Fernanda Garcia, Martha Becker, Valentina Torres Machado e Laura Vianna, representando quatro décadas diferentes do evento, conduziram o cerimonial de apresentação das 17 candidatas aos títulos da noite, realizada na Associação Leopoldina Juvenil. Xuxa Pires Baile das Glamours – Associação Leopoldina Juvenil EVANDRO OLIVEIRA/JC Martha Becker Baile das Glamours – Associação Leopoldina Juvenil EVANDRO OLIVEIRA/JC

De volta ao Cais

Cicão Chies e Fernando Tornaim no Cais Embarcadero THAYNÁ WEISSBACH/JC

O anúncio do retorno das operações do Cais Embarcadero foi marcado pela presença do governador Eduardo Leite e do prefeito Sebastião Melo conduzidos por Cicão Chies e Fernando Tornaim, sócios no empreendimento, na visita aos novos espaços de convivência. Com a reabertura ao público marcada para esta terça-feira, dia 12, a cerimônia da sexta-feira passada relembrou os estragos da enchente de maio, que manteve o local fechado nos últimos seis meses, para reconstrução. O complexo gastronômico-turístico retorna suas atividades com novos empreendimentos e fôlego renovado. Neto Fagundes cantou o Hino Riograndense encerrando a visita pelo Embarcadero na tarde de sol e calor da sexta-feira.

Moda & benemerência

Alessandra Abrão Bertoluci, Angela Zaffari e Fernanda Garcia na AZ Galeria LUFE TORRES FOTOGRAFIA/DIVULAGAÇÃO/JC

A Arte de Fazer o Bem, evento de moda beneficente, reuniu algumas marcas gaúchas em torno da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, na quinta-feira passada, na AZ Galeria de Arte. Atelier Veiga Lima & Gatelli, Betinha Schultz, Claudia Martinez, St. Trois e Faro9 apresentaram desfiles de suas coleções para o verão 2025, lotando os espaços da galeria em uma produção conjunta de Gabriela Fontoura Brasil, Denise Musse, Angela Zaffari e Fernanda Etchepare.

Rodrigo Colla

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Gerente-geral do Hilton Porto Alegre, recepcionou convidados do setor de eventos e da imprensa, na noite de quinta-feira passada, durante abertura do renovado Centro de Eventos do Hilton, no bairro Moinhos de Vento.

O que vem por aí