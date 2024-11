Conexões construtivas no aniversário do Sinduscon-RS

A noite que marcou o início das comemorações alusivas aos 75 anos do Sinduscon-RS, na Associação Leopoldina Juvenil, esta semana ressaltou a importância que a indústria da construção civil tem para a economia gaúcha e o papel fundamental que representa na retomada do RS, após a calamidade climática de maio passado. As presenças registradas na noite de segunda-feira, apontavam o prestígio da ocasião. Claudio Teitelbaum, presidente reeleito do Sinduscon-RS deu a acolhida ao prefeito Sebastião Melo; ao vice-prefeito, Ricardo Gomes; ao presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, Renato Corrêa; a ex-governadora, Yeda Crusius; o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier e Gilberto Porcello Petry, que comentava estar exercendo a presidência da CNI nos próximos 15 dias, e que embarcaria para Brasília no dia seguinte. Cris Zinelli e Cristiano Cruz EVANDRO OLIVEIRA/JC

Lucas Cinti e Fernanda Guimarães no comando do Chef's Table EVANDRO OLIVEIRA/JC

Uma sequência primorosa de pratos abriu oficialmente para imprensa e convidados a temporada 2024 do Chef's Table, desta vez realizada em ambiente especialmente criado no Shopping Iguatemi. "Vivenciar uma refeição", expressão muito repetida atualmente, aqui pode ser elevada a seu grau máximo. A equipe do chef Lucas Cinti teve a parceria dos chefs convidados, Marcelo Schambeck e Bruno Hoffmann, no preparo de oito pratos de sabores e apresentações surpreendentes. Partindo da premissa - Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? - a noite reservou surpresas e transcorreu em tom divertido inclusive no atendimento atencioso e criativo da equipe comandada por Fernanda Guimarães. As experiências seguem abertas ao público, a partir desta semana com os chefs Caio Yokota, Louise Benevides, Emerson Kim, Dimode Kim, Ian Baiocchi e Antonio Park se revezando nas propostas até 6 de dezembro. Lorenzo Maestri e Constanza Zarpelon EVANDRO OLIVEIRA/JC

Nailê Mariano da Rocha Santos e João Rocha TÂNIA MEINERZ/JC

A proposta de um Natal mais solidário foi detalhada na manhã da quarta-feira que passou, pela gerente-geral do Shopping Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos na inauguração da decoração natalina e sua programação. O parque infantil instalado na Praça Erico Verissimo incentivará a doação à quatro entidades assistenciais através dos valores dos ingressos das brincadeiras. Pão dos Pobres, Asilo Padre Cacique, Natal sem fome e Santuário Voz Animal serão beneficiados à escolha das crianças que podem brincar no carrossel, aviãozinho, nos jogos eletrônicos de basquete e aventuras do Noel. Desfiles de Natal, postagem de cartinhas e a presença do Papai Noel fotografando com a garotada, complementam a iniciativa.

