Dupla noite de autógrafos em Porto Alegre

Dois lançamentos literários concentraram atenções distintas na noite da quinta-feira que passou, em Porto Alegre. Enquanto os 13 jornalistas integrantes da Confraria do Alemão ocupavam a esquina da rua Saldanha Marinho, no Menino Deus, em frente ao Bar do Alexandre autografando Entre um gole e outro, o retorno, em uma publicação da Bá Editora, a área médica engrossava a longa fila de autógrafos do lançamento de Gustavo Franco Carvalhal - Todo o amor desse mundo, pela Editora Bestiário, no Solar do Marquês, na Associação Leopoldina Juvenil, cuja renda foi revertida para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Os públicos eram distintos, mas a disputa por alguns minutos de atenção e os autógrafos dos escritores era a mesma que estamos vivenciando com a realização da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. A família do autor Gustavo Franco Carvalhal, Isabela, Lúcia Helena e Ana Luísa, na noite de autógrafos na Associação Leopoldina Juvenil TÂNIA MEINERZ/JC Sérgio Schueler e Márcio Pinheiro dividiram atenções no lançamento TÂNIA MEINERZ/JC

Bingo!

A noite do dia 31 de outubro foi marcada pelo encerramento da campanha Outubro Rosa em que os alertas para os cuidados de prevenção e tratamento do câncer de mama são divulgados de inúmeras formas. Na quinta-feira passada, a Della Verità Pizzaria abrigou mais uma ação neste sentido, com uma programação que variou entre um bingo e doações para a Causa Rosa. Para exemplificar uma ação efetiva se deu com a chegada de Juliana e Janice Fürstenau com um cheque ilustrativo do resultado da doação da Kia Sun Motors pela porcentagem dos serviços automotivos realizados por lá. A renda da noite beneficente também foi doada para o Imama-RS que contou com a presença de Cíntia Seben e Rita Cunha, da diretoria da entidade.

Integração com a natureza

Vitor Guilherme de Souza e Daniel Kroth na Mostra Glass IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Sendo a única mostra de decoração e paisagismo de 2024, no Rio Grande do Sul, a sexta edição da Glass, com 27 espaços distintos, que está ocorrendo em Novo Hamburgo, até 15 de dezembro próximo, tem se destacado pela preocupação com a sustentabilidade e preservação da natureza. A exposição recebeu de seu idealizador, Jones Baptista Jr. o desafio da gestão inteligente de resíduos descartados durante todo o período de montagem e realização da mostra, se propondo a superar desperdícios e ressignificar materiais, minimizando impactos ambientais e incentivando a economia circular. Ao lado de Fabrício Zanotto e Viviane Zorzete, da HunterDouglas, Jones recebeu para almoço, na sexta-feira passada, imprensa e profissionais da área para uma visita guiada e esclarecimentos sobre a proposta que pretende ser repetida.

Ascendendo Mentes

Nina Cardoso e Fagner Almeida IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC