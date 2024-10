Bastidores de uma paixão

Fabrício Falkowski, jornalista e agora memorialista, teve lançamento prestigiado de seu livro O Inter, o jornalismo e nós, na Sogipa, na quinta-feira passada, em que conta histórias do clube do coração e suas coberturas jornalísticas. O dia a dia do futebol, visto por sua lente apaixonada, descreve bons e maus momentos vividos pelo clube, em seus 25 anos de trabalho para o Correio do Povo. Está tudo lá, entre reportagens, fotos e opiniões críticas, relembrando ídolos, momentos de glória e acontecimentos envolvendo dirigentes e demais protagonistas. Passaram por lá, Giovanni Luigi, Alessandro Barcellos, Carlos Wüppel, Neory Müller, Adílio Schneider Finger, Daiane Finger, entre muita gente mais. Neory Müller e Carlos Wüppel na Sogipa EVANDRO OLIVEIRA/JC



A festa do marketing

Gabriela Schwan, CEO da Swan Hotéis, entre os destaques da noite EVANDRO OLIVEIRA/JC

Com recorde de inscrições e 116 cases, distribuídos em 30 categorias, a 41ª edição do Prêmio TOP de Marketing, organizado pela Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil no Rio Grande do Sul (ADVB/RS), ocorreu na noite da quinta-feira passada, com o Teatro do Bourbon Country lotado. A cerimônia de premiação teve a abertura de Rafael Bicca Machado, presidente da ADVB-RS, logo após o coquetel de boas-vindas servido pela Mule Bule, e apontou a Cooperativa Vinícola Aurora que concorreu em sete categorias, sendo finalista e premiada em três delas - Bebidas, Marketing Digital e Mídias Sociais. Gabriela Schwan, CEO da Swan Hotéis, foi destaque, eleita Personalidade de Marketing e Vendas 2024. Arcione Piva e Rafael Bicca Machado no Top de MKT ADVB/RS EVANDRO OLIVEIRA/JC

Confraria de copos & letras

O que parecia ter sido uma produção isolada, teve desdobramentos e a confraria dos Alemers retorna com Entre um gole e outro - Conversas de Boteco 2, publicação de crônicas de 13 jornalistas conhecidos de Porto Alegre, geradas nas mesas do Bar do Alexandre. Entre muitos goles e muito papo, eles vão acrescentando colegas, revirando memórias, reescrevendo amizades e nos dando material de leitura e de conversas em outras mesas de bar. Os temas serpenteiam entre a política, o cotidiano, memórias e elucubrações etílicas elevadas. Os autógrafos da nova aventura acontecerão nesta quinta-feira, dia 31, a partir das 18h, na rua Saldanha Marinho, 132.

Belas tramas

Fabio Matos, Lela Diaz e Márcio Lopes JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC

O diretor criativo, Márcio Lopes, o sócio, Fábio Matos e Lela Dias, consultora de moda, promoveram o lançamento de nova coleção de roupas da Loz, localizada no Quarto Distrito, de Porto Alegre, na semana passada. A marca autoral 100% gaúcha, apresentou coleção de primavera verão de malhas e linho, masculino e feminino, com coquetel em que o serviço também era todo produzido pela casa. Em conversa com a coluna, os responsáveis salientaram os trabalhos em tricô, seda, linho e algodão pima que são algumas das matérias-primas que se destacam nas coleções da marca, sempre com qualidade premium e cuidado em todas as etapas de produção.

O que vem por aí