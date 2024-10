Dody e os bastidores do showbizz - segundo ato

A exposição Roberto Carlos - 50 anos de música que comemorava os 50 anos de carreira de Roberto Carlos, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, em 2010, estava concorridíssima, longas filas, ingressos disputados a tapa nas bilheterias, e eu de viagem marcada para Sampa muito a fim de ver a exposição que continha raridades do Rei, inclusive o Calhambeque que inspirou a música que tanto ouvia em criança.

Bom, até aí, nada de novo, a não ser que, por aquelas casualidades do destino, na véspera da viagem, em um evento beneficente eu encontro Dody e Fernanda Sirena. Comentando com eles que estaria em São Paulo na manhã do dia seguinte, imediatamente eles perguntaram: e não irás ver a exposição do Roberto? Eu disse, adoraria mas não tem ingressos para os dias em que estarei por lá.

Os discos de ouro, platina e diamante de RC IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Na mesma hora Dody sacou do telefone celular e ligou para alguém da organização colocar meu nome na lista de visitantes, na abertura da mostra do dia seguinte e passou o meu contato. Eu só tive tempo de agradecer a gentileza, pegar o contato da moça e me ajoelhar aos pés do casal de amigos queridos. No dia seguinte, desembarcado de Congonhas, fui direto para a Oca, no Ibirapuera e na mesma hora o portal se abriu e eu entrei sozinho para ver toda a exposição cujas luzes iam se acendendo conforme eu descia a rampa, embasbacado com tudo.

Quando terminei de mergulhar na vida, na obra e nas canções do Roberto e Erasmo, assitir vídeos, ouvir músicas, relembrar tantas histórias e momentos, as eternas "emoções", então começaram a entrar os visitantes do dia, os barulhos dos fãs, o burburinho da multidão e a vida retomando o seu fluxo normal.

Esse, é só mais um DETALHE do que uma pessoa ou duas, no caso a Fernanda tem sua participação afetiva eterna, é capaz de proporcionar sem medir nenhum esforço, sem pensar em retornos ou vantagens, apenas por gentileza e camaradagem. Definição de alguém, melhor do que essa, eu desconheço. Obrigado, Dody Sirena por tanto e tudo o que fez e faz pelo show, pela diversão, pela música, pelos encontros e memórias de todos nós! Valeu!