O Mago do Entretenimento

A tarefa de contar a trajetória de Dody Sirena não deve ter sido difícil para a experiente jornalista Léa Penteado, que dividiu os holofotes na noite de autógrafos do livro Os Bastidores do Show Business que narra a vida profissional do empresário gaúcho, na segunda-feira passada. Dody e Léa foram gentilíssimos com todos os amigos e admiradores que foram em busca de um autógrafo, e claro, uma foto com o líder que desde jovem trilhou os caminhos, nem sempre glamourosos, da produção de shows nacionais e internacionais. O livro reflete o empreendedorismo de um rapaz visionário, disposto a trabalhar para levar cultura e diversão a um público cada vez maior, aliando trabalho e diversão de forma profissional e lucrativa. Passaram por lá, Gilberto e Suely Petry, Cicão Chies, Paulo Urnau Pinheiro, Deise Nunes e Lair Ferst, Eugênio Corrêa, Marcelo Medeiros, Renata Busnello, Kalil Sehbe Neto, Vera Armando, Marco Antonio Campos, Jorge André Brittes, entre muita gente mais.

Uma comitiva de Erechim esteve em Porto Alegre nesta semana para apresentar a Feira Regional Industrial, Agropecuária e Comercial de Erechim (Frinape), em cerimônia realizada no Hotel Plaza São Rafael. Foi a primeira vez que a feira ganhou lançamento na capital gaúcha e contou com a participação de Káren Brustolin, coordenadora da comissão social da Frinape, cuja 18ª edição será realizada entre 14 e 24 de novembro, em Erechim. O evento com entrada gratuita acontecerá no Parque de Exposições da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE) e já tem uma corte muito especial, composta por moças representantes de diversas etnias presentes na cidade do Norte do RS.

A abertura da exposição Theodor Wiederspahn na Casa da Memória Unimed/RS Federação em parceria com o Consulado Geral da Alemanha, na quarta-feira, foi mais uma oportunidade de conhecer melhor o legado que o arquiteto, engenheiro e construtor alemão deixou em Porto Alegre, no início do século XX. O protagonista da internacionalização da Capital, deixou sua marca em prédios que podem ser conhecidos nesta exposição através de maquetes em 3D, fotografias e documentos do acervo da família que completam seus desenhos originais, emprestados do acervo Wiederspahn pelo Delfos, da Pucrs. A mostra permanecerá em cartaz até 11 de novembro, com entrada gratuita.

Professor, filósofo, educador, foi um dos primeiros passageiros que desembarcaram na manhã desta segunda-feira, dia 21, no Aeroporto Salgado Filho. Ao ser fotografado, ele lembrou que detém o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre, concedido pela Câmara Municipal em 1 de agosto de 2022



