Paredes com Propósito: arte voluntária em Porto Alegre

Luiz Felipe Gheller, Kamila Rosito e Jotape Pax, os idealizadores do projeto Paredes com Propósito promoveram uma celebração de arte urbana e solidariedade, na quinta-feira, para apresentar a mostra Paredes com Propósito - A EXPO 01, no espaço que abriga a sede da Pax Pop Up, em Porto Alegre. A exposição coletiva destacou o trabalho de 20 artistas voluntários dentro da iniciativa que propõe realizar mutirões de pintura em casas danificadas nas comunidades afetadas pelas enchentes no RS. Durante a mostra, os artistas visuais Kuca Arc e Ali.Cores customizaram casinhas em madeira de diversos formatos e foram apresentadas obras originais, cuja renda será dividida entre o artista e a outra metade para a segunda etapa do projeto. Detalhe das casinhas em madeira na mostra Paredes com Propósito - A EXPO 01 IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O Marco Zero da Arte

Magna Sperb na mostra Marco Zero IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O artista visual e curador, André Venzon escalou um time de dez outros artistas para uma exposição emblemática no Museu de Arte de Porto Alegre, instalado no prédio do antigo Paço Municipal, que já se tornou um ponto referencial de artes plásticas gaúchas da atualidade. O tema Marco Zero inspirou trabalhos em diversos estilos e propostas, com obras que remetem aos estragos da enchente e seus desdobramentos, como a interpretação das máscaras da série Finitude, os "velhos da enchente", esculpidas em aço carbono, em trabalho sensível de Magna Sperb. Bianca Santini, Adriana Giora, André Venzon, Lu Galdenzi, Dennise Iserhard, Mery Bavia, Milena Julianno, Tiago Giordani e Vera Reichert completam a lista de artistas da mostra que teve concorrida abertura na manhã de sábado passado.

Outubro Rosa

Parceira em diversas ações e campanhas de alerta e prevenção do câncer de mama, a Kia Sun Motors está promovendo amanhã, quarta-feira, uma palestra aberta ao público sobre autocuidados em parceria com o Imama-RS, em sua sede da avenida Ipiranga, às 13h30min. Paralelamente, a Clínica de Serviços da Kia estará oferecendo gratuitamente a inspeção de 25 itens dos veículos, além de descontos nos serviços que terão uma parte de seu valor revertidos para o Imama-RS. Vale conferir.

Tramas & redes

Nara Guichon IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A abertura da mostra Efúgio, da artista visual Nara Guichon, na Ocre Galeria, com curadoria de Paula Ramos, na manhã do sábado, mostrou os mais recentes trabalhos da artista têxtil, designer e ambientalista que vive e trabalha em Florianópolis desde 1983. Seu trabalho se destaca pelo uso de técnicas manuais com fios, como tricô, crochê, bordado e tear, com foco no reaproveitamento e na sustentabilidade, promovendo um consumo ético e consciente em uma profunda conexão com o meio ambiente, desenvolvendo projetos voltados à recuperação da Mata Atlântica, refletidos em trabalhos como as redes de pesca que se transformam em obras de arte.

Um ano de sucesso

Fernanda Carpenedo, Tiago Leite e a chef Juliana Corrêa RAFAEL FRANÇA/DIVULGAÇÃO/JC