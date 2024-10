Vestindo fantasias

A cada edição da Gudinaite, festa itinerante criada por Patrícia Parenza e Diego de Godoy, a diversão não só muda de lugar, como o conceito da festa se refaz e se amplia. O que foi pensado para uma simples diversão noturna, revivendo grandes hits sonoros que ferveram pistas de danças pelo mundo afora, em diversas décadas, vem se tornando um oásis de convivência em meio ao caos.

Exagero? Talvez. Mas a cada noite em que os dois DJ’s tomam para si a tarefa de animar uma noite voltada a um público 50 + que, muitas vezes já declinava a convites para uma festa dessas, o ânimo é revigorado e as mais loucas fantasias são encorajadas a sair de casa e dar uma voltinha no tempo, no seu tempo, na sua produção e na sua autoestima. “Ah!, mas para sair eu tenho de me arrumar muito”. Vai lá, joga um pano legal por cima de ti, te arruma do jeito que for, com o estilo que te representar melhor, com o que te inspirar no momento, que está tudo certo. A Patrícia e o Diego estarão lá com sua rede para te amparar.

Animando a festa e comandando a massa

Eles mesmos, DJ’s animados, improvisando fantasias, arriscando coreografias, lotando a pista, brindando com todo mundo, circulando pelos ambientes e mostrando que eles mesmos são os maiores fãs da ideia. Não se admire se um dia, você cruzar por uma Gudinaite com uma senhora de longo vermelho de paetês com rabo de sereia, um casal coreografando Estúpido Cupido, outro desenvolvendo na pista ao som de Stayin’ Alive, dos Bee Gees, alguém de shortinho de paetê e tênis, outra de pérolas e tênis confortável. Eles estão apenas entrando na festa, com seu sonho mais louco revivido, soltando suas feras e caindo na gandaia mais uma vez. Vale tudo! Que venham mais Gudinaites por aí!

Em tempo: a Gudinaite acontece todo o segundo sábado de cada mês no Grezz - Espaço Multicultural, situado na rua Almirante Barroso, 328.

A mais recente edição da Gudinaite ocorreu no sábado (12) no Grezz - Espaço Multicultural. No dia 26 de outubro a festa será no Encouraçado Butikin e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. @gudinaite.festa