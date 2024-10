A arte de ensinar o xadrez

A absoluta concentração que a prática do xadrez exige pode ser observada desde que se cruza a porta da Casa do Xadrez Sergei Belavenets, que acabou de completar seis anos de atividades, ensinando e incentivando a modalidade em Porto Alegre. A ideia do médico oncologista Antonio Fabiano Ferreira Filho, recentemente falecido, segue viva também no projeto educacional que beneficia alunos de escolas públicas, atualmente subvencionado pela Associação dos Amigos da Casa da Música (AACAMUS). @casadamusicapoa



Desenvolvendo espírito e mente

Gabrielle da Silva Pires e Valentina Charlote da Silva IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O instrutor e sócio da casa, Renan Barreira Lopes é o responsável por manter o foco dos 80 alunos inscritos atualmente, que aprendem estratégias e desenvolvem o raciocínio, ajudando a formar campeãs como Valentina Charlote da Silva recentemente premiada em torneio pela Confederação Catarinense de Xadrez. As aulas de 15 alunos cada, são abertas ao público com a opção de aprender online. A Casa do Xadrez também promove palestras sobre cultura e aulas de russo. @casadoxadrez

Portfólio de artista

Fábio André Rheinheimer TÂNIA MEINERZ/JC

Paulo Amaral foi o responsável pela curadoria da mostra Portfólio que selecionou 20 obras entre as que foram produzidas de 2012 a 2024, da criação de Fábio André Rheinheimer, que abrage pesquisas em fotografia, desenho, pintura e objetos tridimensionais e que foram conhecidos na manhã do sábado passado. Artista visual, arquiteto e curador Fábio está exibindo até o dia 5 de novembro, na AZ Galeria, trabalhos em que se apropria de materiais e formatos distintos e mergulha na sobreposição, criando diversas interpretações no universo das artes plásticas.

Passarela florida

Ana Clara Damiani TÂNIA MEINERZ/JC

O Debut da Associação Leopoldina Juvenil, realizado no sábado, encerrou a temporada de bailes de debutantes da Capital, com uma grande festa que ocupou os salões Leopoldina e Imperatriz. As 65 meninas foram recebidas pela diretoria do Juvenil, o casal presidente, Paulo Corazza e Juliana Nassif Pereira Lima; casal vice-presidente social, Roberto Corrêa da Silva e Rachel Bergesch, e a diretora social Lucia Dias Machado, nesta que foi a 70ª edição do debut do clube. A ambientação e cenografia, assinadas por Daniel Finger, envolveram o clube desde as escadarias de entrada adesivada com os motivos florais que se estenderam pelo piso do hall até a passarela na qual as debutantes foram apresentadas.

O que vem por aí