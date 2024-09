O lançamento do Cardápio Rosa

A tradicional programação de alerta e tratamento do câncer de mama que o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama-RS) promove a cada mês de outubro, teve seu lançamento na noite de quarta-feira, no restaurante Usina de Massas, essa semana. Pelo segundo ano consecutivo, o Menu Outubro Rosa conta com um prato criado para o evento e este ano foi o nhoque ao molho de bacalhau, elaborado pela chef Tati Foster, que permanecerá durante o próximo mês no cardápio da Usina. Durante o evento, os novos produtos da marca, que incluem a camiseta da Caminhada das Vitoriosas e uma linha de roupas esportivas, foram conhecidos em primeira mão. Cintia Seben, Ademar Bedin e Rita Cunha estiveram ao lado de Patrícia Aragão recebendo convidados da imprensa e parceiros da entidade como Felipe Veiga Lima, Gabriela Fontoura Brasil, Alexandre Lau, Carolina Cardeal, Lucia Carvalhal, Andréa Bertoletti, Kathiuscia Woloski entre outros apoiadores da causa rosa.

Dança sinfônica

Grupo Corpo em Dança Sinfônica /JOSÉ LUIZ PEDERNEIRAS/DIVULGAÇÃO/JC

O encontro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) com os bailarinos mineiros do Grupo Corpo é o grande destaque deste final de semana, que terá apresentações no Complexo Cultural Casa da Ospa, reunindo obras de compositores latino-americanos nas coreografias Estancia e Dança Sinfônica. No sábado, 28 e no domingo, 29 de setembro, o diretor artístico e maestro da Ospa, Evandro Matté, conduzirá as apresentações, que têm coreografia de Rodrigo Pederneiras, direção artística de Paulo Pederneiras e a participação do premiado baixo barítono, Lício Bruno como solista no balé Estancia. Os ingressos podem ser adquiridos através do portal Sympla e existem os ingressos solidários também.

O que vem por aí

* O Legado de Nadia Boulanger é o cartaz deste domingo, dia 29, às 11h30min, na série Café Concerto, no Café Fon Fon, enfocando a obra da maestrina, compositora e pedagoga francesa, que teve forte influência na formação de músicos como Igor Stravinsky, Philip Glass, Astor Piazzolla e Egberto Gismonti. * Na próxima segunda-feira, dia 30, às 20h, o Palácio Piratini receberá a Bach Society Brasil para a apresentação de Variações Goldberg BWV 988, uma das obras máximas de Johann Sebastian Bach. O concerto gratuito será no Salão Negrinho do Pastoreio, com vagas limitadas e os interessados podem se inscrever pelo site do Piratini, na aba "agende". * No dia 1º de outubro, às 20h, a tão aguardada abertura do novo Encouraçado Butikin será exclusivamente para a imprensa e convidados, para conhecer os novos espaços que têm projeto de ambientação de Mário Englert. * O Museu de Arte Contemporânea do RS (MACRS), abriu esta semana a Mediação tátil pela gravura, ação que integra a programação da 18ª Primavera dos Museus, realizada na exposição Magliani - Obra Gráfica, em cartaz na Galeria Sotero Cosme, 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ).

Mestres do assado

Luciano Medeiros, o Luxo do Gaúcho, um dos integrantes da equipe gaúcha /ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC