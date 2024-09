Design & Regeneração

A 1ª edição da Design Week Poa, encerrada no final de semana passado, foi uma iniciativa da Open Design Independente, com liderança e curadoria de Camila Farina, e reuniu trabalhos de 20 nomes da produção do design gaúcho contemporâneo com destaque nacional e internacional em objetos e mobiliário. Em um amplo espaço localizado no Pontal Shopping, além de revelar para o público talentos locais, a mostra propiciou o contato direto com criadores como Daniel Wilges, Mariana Prestes, Isaías Graeff, entre outros. Abajures em técnica taipa de pilão, roupas criadas a partir de reciclagem, acessórios, luminárias, móveis, objetos de arte e decoração, revestimentos e peças resgatadas das enchentes integraram a mostra cujo conceito de um mundo cíclico e sem desperdício, convidava a celebrar a arte e a criatividade gaúcha.

Peão Farroupilha

Abrindo o desfile de 20 de Setembro, na sexta-feira passada, Matheus da Cunha Goggia Neves, de Santa Maria, foi escolhido o Peão Farroupilha pelo Movimento Tradicionalista do Rio Grande do Sul e um dos destaques do desfile que homenageou o centenário de Jayme Caetano Braun.

O que vem por aí

A segunda edição do Menu Outubro Rosa, iniciativa do restaurante Usina de Massas, na rua Dinarte Ribeiro, 44, terá jantar de lançamento na próxima quarta-feira, dia 25, em benefício do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama-RS), dentro da programação do Outubro Rosa.

A 4ª edição do evento feminino Très Chic, de Andreia Sauer e Tatiana Sulepa, terá ação beneficente com a associação Alimente sua Alma, que ampara crianças em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre, nesta terça-feira, dia 24, com coleta de itens de higiene pessoal para a entidade.

O artista visual, arquiteto e curador, Fábio André Rheinheimer, revisita sua trajetória como artista com uma exposição na AZ Galeria, a partir de 5 de outubro, em mostra com curadoria de Paulo Amaral, com 20 obras produzidas em 2012 e 2024.